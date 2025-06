Razzia in Baden-Württemberg gegen rechtsextremistische Vereinigung

„Brothers of Honour“

Durchsuchungen gegen rechtsextremistische Vereinigung: In zahlreichen Objekten geht der Staatsschutz gegen neun Beschuldigte vor.

red/dpa 25.06.2025 - 10:01 Uhr

Mit einer Razzia ist der Staatschutz in Baden-Württemberg gegen die rechtsextremistische Vereingiung „Brothers of Honour – Chapter Süddeutschland“ vorgegangen. Bei neun Beschuldigten im Alter von 35 bis 53 Jahren wurden Durchsuchungsbeschlüsse in 18 Objekten – Wohnungen und Arbeitsstätten – vollstreckt, wie das Landeskriminalamt mitteilte.