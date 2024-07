Kleine Bäcker haben es schwer. Im Stuttgarter Süden zeigt die Brotique, wie es gehen kann. Deren Sauerteigbrote erfreuen eine größer werdende Fangemeinde. Können sich andere Bäckereien von dem Konzept eine Scheibe abschneiden?

Georg Friedel 25.07.2024 - 11:30 Uhr

Sophie Henne schiebt um die Mittagszeit noch eine kleinere Fuhre frischer Brote in den Ofen und steht ein paar Sekunden später schon wieder an der Theke. Das Backen, das Sortieren, das Beraten der Kunden – all das schafft die junge Bäckermeisterin in ihrem cremefarbenen Brotique-T-Shirt in Akkordzeit. Heute sei auch noch die Bäcker-Zeitung zu ihr ins Lehenviertel gekommen, um über den Betrieb zu berichten, erzählt die Inhaberin der Sauerteig-Bäckerei inmitten des Trubels. Aber auch das Medieninteresse scheint die Brotbäckerin nicht aus ihrer Ruhe und Routine zu bringen.