Zeugen hörten Schreie, Spezialkräfte griffen ein: Ein 49-Jähriger soll seinen Mitbewohner umgebracht haben. Die Ermittler veröffentlichen neue Erkenntnisse.
25.11.2025 - 14:26 Uhr
Weil er mutmaßlich einen Mitbewohner getötet hat, soll ein 49-Jähriger aus Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe will dies laut einer Mitteilung noch im Laufe des Tages bei einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bruchsal beantragen. Die Polizei hatte den Mann am Montag festgenommen und in der Wohnung die Leiche eines 61-Jährigen gefunden.