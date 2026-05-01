Premiere beim Bruckenwasenfest: Erstmals steigt das beliebte Fest im Landschaftspark nur an einem Tag. Das ganze Programm im Überblick.

Musik, Bewegung, kreative Aktionen und ein entspanntes Wohlfühlen kommen beim Bruckenwasenfest zusammen. Je nach Vorliebe kann man den Tag im Landschaftspark ganz unterschiedlich gestalten, denn das Angebot ist riesig und spricht alle Sinne an. Erstmals dauert das Fest nur einen Tag und nicht das ganze Wochenende: Das ist eine von verschiedenen Maßnahmen, mit denen die Stadt ihren Kulturetat im Rahmen halten will.

Das Programm wird noch kompakter, man dürfe sich auf einen schönen, bunten Muttertag freuen, sagt Meyra Kaleburun vom Kulturamt. Noch vor der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr im Musikpavillon bei Steiner am Fluss, wo zugleich die neue Schattenallee eingeweiht wird, findet – bei entsprechendem Wetter – ein ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Gelände statt, und die Plochinger Vereine und Institutionen starten mit dem Programm an ihren Ständen.

Kompaktes Format: Programm nur noch an einem Tag

Im Musikpavillon gibt es durchgehend Musik, vom Querflötenensemble über Chorgesang bis zu swingendem Jazz. Zusätzlich wird heuer eine zweite kleine Bühne aufgebaut, das Parkpodium am Durchgang unter der Neckarbrücke beim Spielplatz. Dort spielen der Musikverein Plochingen und eine Gastkapelle auf. Am Stand des CVJM spielt der Posaunenchor, beim Obst- und Gartenbauverein die Harmonikafreunde. Wer sich zur Musik bewegen will, kann sich bei der Tanzschule Taplo im Line Dance versuchen oder beim „Sing Along“ des evangelischen Kinderkirchteams in Schwung kommen.

Mitmachen ist auch an den anderen Ständen die Devise. So kann man Lastenräder testen, Boule oder Schach spielen, um die Wette Nägel einhauen, sich am Spielmobil oder auf der Hüpfburg austoben, in einer „Bubble“ übers Gras kullern, Bogen schießen, Rettungsring werfen, Modellboot fahren, Schleudersegler fliegen lassen oder Teddybären verarzten. Das DRK und die Feuerwehr zeigen ihre Fahrzeuge, beim Obst- und Gartenbauverein werden Tomatenpflanzen getauscht.

Mitmachaktionen für Jung und Alt

Dort können Kinder außerdem Minigärten basteln, während sie im Umweltzentrum Neckar-Fils zur Herstellung von Samenbomben oder Fledermauskästen eingeladen sind. Zu den Kreativangeboten auf dem Gelände zählen darüber hinaus kreative Sandbilder, farbenfrohe Betonkunst, Taschen zum Gestalten oder Windlichter aus Blechdosen.

Unsere Empfehlung für Sie Bruckenwasenfest Plochingen Der Landschaftspark macht sich bunt Dampfzügle, Frühlingsmarkt und vieles mehr warten am Wochenende beim traditionellen Plochinger Bruckenwasenfest auf die Gäste.

Der Verein für Deutsche Schäferhunde zeigt bis 16 Uhr Vorführungen und informiert, und die Dampfbahner bieten die gemütlich-nostalgische Fahrt mit Mini-Zügen übers Gelände an. Auf dem Frühlingsmarkt am Rand der großen Wiese zwischen Steiner und Spielplatz gibt es Pflanzen, aber auch Kunsthandwerk, Dekoratives, Zubehör und Inspiration für den Garten. Die Gastronomen auf dem Gelände sowie verschiedene Vereine versorgen die Besucherinnen und Besucher mit Getränken und Speisen, von Grillwürsten über die Holzofenpizza und Maultaschen bis hin zu Kuchen und Eis.

Stadt rät zu Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Das Plochinger Kulturamt als Veranstalter empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Wer doch mit dem Auto kommt, kann bei Decathlon im Filsgebiet parken und den Pendelbus nutzen, der im 15-Minuten-Takt zum Festgelände fährt. Eine Fahrt kostet 50 Cent.

Weitere Informationen unter www.plochingen.de/bruckenwasenfest