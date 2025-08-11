In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) wurde eine Planke aus einem Steg über die Murr gewuchtet. Ein Radlerin kam zu Sturz – und wurde schwer verletzt. Bei der Stadt ist man fassungslos.
11.08.2025 - 12:55 Uhr
Die Dreistigkeit und Unvernunft mancher Menschen nimmt ab und zu besorgniserregende Ausmaße an. So wie jetzt in Steinheim. Unbekannte müssen hier irgendwann zwischen Samstag und Sonntagmorgen eine dicke Bohle aus der Holzbrücke über die Murr gerissen haben. Wie der Bürgermeister Thomas Winterhalter berichtet, sei deshalb eine Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt worden.