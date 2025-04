Wer auf den Straßen im Landkreis Ludwigsburg unterwegs ist, braucht auch in den kommenden Wochen und Monaten viel Geduld. Etliche weitere Baustellen werden eingerichtet.

Groß angekündigt wurden in den vergangenen Wochen die Mega-Baustelle der B 27 in Bietigheim-Bissingen, die Sperrung zwischen Bietigheim-Bissingen und Sachsenheim sowie die der Freiberger Straße in Bietigheim. Ein Thema ist derzeit auch die B 27 in Ludwigsburg, die zwischen der Barockstadt und Kornwestheim für Staus und Ärger sorgt – zumal auch in der Ludwigsburger Straße in Kornwestheim schon seit Längerem gebaut wird und voraussichtlich rund um Pfingsten auch noch das Land das Teilstück ab der Kreuzung Pflugfelder/Ludwigsburger Straße bis etwa 200 Meter nach der Gemarkungsgrenze in Richtung Ludwigsburg in Angriff nimmt. Weil in Kornwestheim auch die Große Pflugfelder Brücke erneuert wird, ist der Bereich am Samstag und Sonntag, 26. und 27. April, im Bereich der Villeneuvestraße/Dammstraße komplett gesperrt.

Brücke in Neckarweihingen wird erneut saniert

Eng wird es in absehbarer Zeit auch zwischen Ludwigsburg, dem Stadtteil Neckarweihingen und Marbach, wenn die Neckarbrücke saniert wird. Geplant war ein Start am 28. April, doch laut Auskunft aus dem Regierungspräsidium Stuttgart (RP) gibt es Personalengpässe bei der Baufirma. Nun wird wohl erst ab Juni an der Brücke gearbeitet, die zuletzt wegen Schäden am Beton im Jahr 2018 saniert worden war.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung sei nun die Stahlkonstruktion der Fahrbahnübergänge so stark beschädigt, dass diese komplett ausgetauscht werden müssten, informiert eine RP-Sprecherin. Immerhin: „Mit dem Austausch der Fahrbahnübergänge gehen wir davon aus, dass in den nächsten Jahren keine weiteren Sanierungsarbeiten erforderlich sind.“

Stauträchtig ist auch die Sanierung einer weiteren Brücke in Freiberg am Neckar. Hier sollen am Dienstag, 10. Juni, die Bauarbeiten beginnen und voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien dauern. Dabei handle es sich um „grundlegende Sanierungsarbeiten, auch unterhalb der Fahrbahn“, heißt es aus dem Regierungspräsidium.

Autobahnzubringer bei Großbottwar auch auf dem Programm

Auch ohne Brückensanierung wird es auf einigen Straßen eng. Am 28. April beginnt die Sanierung des letzten Abschnittes der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zwischen der Steinbeis- und der Schlieffenstraße. Für die Maßnahme ist eine Gesamtbauzeit von rund sechs Monaten vorgesehen – unterteilt in fünf Bauabschnitte mit unterschiedlicher Bauzeit. Je nach Baufeld müssen die Zufahrten einmündender Nebenstraßen teilweise gesperrt werden, örtliche Umleitungen werden ausgeschildert.

Auch am Autobahnzubringer zur A 81 bei Großbottwar wird gearbeitet. Starten werden die Bauarbeiten voraussichtlich am 6. Juni, geplant ist ein Bauende Mitte Juli. Dazu wird die B 328 von der Kleinbottwarer Straße nahe dem Storchenkreisel bis vor den Knotenpunkt B 328/Kälblingstraße am Holzweiler Hof gesperrt. Im weiteren Verlauf sei die Bundesstraße bis zur Anschlussstelle Mundelsheim wieder für den Verkehr freigegeben, so ein Sprecher des RP.

Obwohl nahezu gleichzeitig auch an der Neckarkanalbrücke in Pleidelsheim gebaut wird, erwartet man keine Schwierigkeiten an den beiden aufeinanderfolgenden Autobahnanschlussstellen. „Die Auf- und Abfahrten beider Anschlussstellen der A 81 (AS Mundelsheim und AS Pleidelsheim) sind während des Zeitraums der Baumaßnahmen geöffnet“, versichert der Sprecher. Zudem würden sich die beiden Umleitungsstrecken nicht überlagern.