Brückenbau in Böblingen Freie Wähler kämpfen für vier günstigere Brücken
Kommt serielle Bauweise billiger? Kontrovers wurden im Technischen Ausschuss des Böblinger Gemeinderates die Dagersheimer Brücken diskutiert.
Kommt serielle Bauweise billiger? Kontrovers wurden im Technischen Ausschuss des Böblinger Gemeinderates die Dagersheimer Brücken diskutiert.
Es war ein leidenschaftlicher, aber auch einsamer Kampf, den der Bauunternehmer Ralf Sklarski jüngst im Technischen Ausschuss des Böblinger Gemeinderates führte. Es ging um ein im Wortsinne tragfähiges Konzept, nämlich den Neubau von drei Brücken in Dagersheim und eine Sanierung in Böblingen. Das war dem Stadtrat der Freien Wähler zu teuer gewesen, und er brachte mehrere Vorschläge, wie es billiger werden könnte.