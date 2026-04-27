Es war ein leidenschaftlicher, aber auch einsamer Kampf, den der Bauunternehmer Ralf Sklarski jüngst im Technischen Ausschuss des Böblinger Gemeinderates führte. Es ging um ein im Wortsinne tragfähiges Konzept, nämlich den Neubau von drei Brücken in Dagersheim und eine Sanierung in Böblingen. Das war dem Stadtrat der Freien Wähler zu teuer gewesen, und er brachte mehrere Vorschläge, wie es billiger werden könnte.

Vier Brücken über das Flüsschen Schwippe in Dagersheim waren marode geworden. Die an der Ostelsheimer Straße, die am Dorfplatz und am Friedhof, sowie die am Bezirksamt. Während der Steg am Bezirksamt nicht wieder aufgebaut wird, umspannen an den anderen Stellen behelfsmäßige Brücken aus Alu die Ufer der Schwippe. Doch das soll sich bald ändern.

Das Tragwerk war noch in Ordnung

Ralf Sklarski will die Kosten bei den Brücken in Dagersheim drücken. Foto: Stefanie Schlecht

Auch der Steg am Oberen See in Böblingen soll saniert werden. Trotz seines augenscheinlich schlechten Zustands, so führte das Böblinger Bauamt aus, sei das Tragwerk noch in Ordnung, der Steg brauche lediglich ein neues Geländer und einen neuen Belag.

Für die Brücke an der Ostelsheimer Straße in Dagersheim veranschlagt die Stadtverwaltung rund 400 000 Euro. Sie wird in Stahl ausgeführt mit Holzgeländer und einem Boden aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sie dient der Anbindung der Kindertagesstätte und ist offen für Fußgänger und Radler.

Wesentlicher Teil des Dagersheimer Ortsbildes

Die Brücke am Dorfplatz wird auf die Ufermauer der Schwippe gelegt. Durch ihre Lage im Herzen des Teilorts wird sie auch wesentlicher Teil des Ortsbildes von Dagersheim werden. Für sie werden rund 160 000 Euro veranschlagt.

Die Brücke am Bezirksamt hätte 380 000 Euro gekostet, weil aber die Brücke an der Albert-Schweizer-Straße keine 100 Meter weg ist, kann dieses Bauwerk nach Ansicht der Stadtverwaltung entfallen. Am Friedhof hingegen ist eine Querung der Schwippe wieder nötig. Diese Brücke kostet rund 390 000 Euro und wird auf Mikropfählen gegründet.

Zu heiß für die Tiere

Am billigsten wird es in der Böblinger Innenstadt bei der Brücke im Stadtgarten am Oberen See: Das neue Stahlgeländer und die Sanierung des Tragwerks kosten rund 78 000 Euro.

Doch mit den veranschlagten Kosten wollte sich Ralf Sklarski nicht abfinden. Er schlug vor, durch serielle Bauweise die Kosten zu drücken und mit Holzgeländern billiger zu bauen. Auch gefiel ihm die Farbe der Brücken nicht, die ihm zu dunkel war. Sie könnten sich in der Sonne aufheizen – was besonders den vierbeinigen Freunden des Menschen Schmerzen bereiten würde. Gegen den Widerstand der Bauverwaltung, die die Architekten-Vorschläge für gut befunden hatte und gegen das Votum des Ortschaftsrats, dem die Pläne gefallen hatten, argumentierte er, in diesen Zeiten müsse man die Kosten drücken, um die anderen Ausgaben der Stadt bewältigen zu können. Am Ende der Diskussion empfahl der Ausschuss einstimmig den Bau der drei Brücken, die Sanierung der Brücke am Oberen See und den Wegfall der Brücke am Dagersheimer Bezirksamt.