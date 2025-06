Feiertage zu streichen, diese Forderung kam aus Politik und Wirtschaft zuletzt immer mal wieder. Die Deutschen müssten wieder „mehr Bock auf Arbeit“ entwickeln, so die Forderung. Tatsächliche Schritte in diese Richtung wurden bislang jedoch nicht unternommen.

Aber auch so gilt: 2026 wird kein gutes Jahr für deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – wenn es um Brückentage geht. Denn im kommenden Jahr sind zahlreiche Feiertage keine zusätzlichen freien Tage, weil sie aufs Wochenende fallen. Das gilt etwa für den Tag der Deutschen Einheit, den Reformationstag und Allerheiligen.

Wer frühzeitig plant, kann dennoch ein bisschen mehr rausholen. So lassen sich mit nur 28 Urlaubstagen bis zu 59 freie Tage „generieren“.

Brückentage 2026: Christi Himmelfahrt und Pfingsten

Die Zeit um Christi Himmelfahrt und Pfingsten bietet sich besonders für einen Urlaub an. Wer zwischen dem 11. und 13. Mai, am 15. Mai sowie vom 18. bis 22. Mai 2026 Urlaub beantragt, kann mit nur neun Urlaubstagen insgesamt 17 freie Tage genießen – vom 9. bis 25. Mai 2026. Diese Periode eignet sich für einen Strandurlaub, da die Temperaturen bereits angenehm warm sind, während die Sommerferien noch nicht begonnen haben. Reisende vermeiden somit die Hauptreisezeit, und beliebte Urlaubsziele sind weniger überlaufen.

Brückentage 2026: Empfehlung für lange Reisen

Wer zusätzlich noch Fronleichnam (am 4. Juni 2026) einplant – vorausgesetzt man lebt in einem Bundesland, in dem der Tag ein Feiertag ist – kann sich mit 15 Urlaubstagen sogar 25 Tage am Stück freinehmen, also dreieinhalb Wochen, die sich ideal für einen längeren Urlaub oder eine Fernreise eignen. Möglich ist dies allerdings nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Brückentage 2026: Die besten Termine für Urlaub im Überblick

Ostern:

16 Tage frei (28. März bis 12. April 2026)

8 Urlaubstage: 30. März bis 2. April und 7. bis 10. April

Christi Himmelfahrt und Pfingsten:

17 Tage frei (9. bis 25. Mai 2026)

9 Urlaubstage: 11. bis 13. Mai, 15. Mai, 18. bis 22. Mai

Weihnachten 2026 und Neujahr 2027:

16 Tage frei (19. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027)

8 Urlaubstage: 21. bis 24. Dezember und 28. bis 31. Dezember

Brückentage 2026: Einzelne Urlaubstage können sich lohnen

Auch einzelne Urlaubstage, die man geschickt um (regionale) Feiertage herum legt, können sich lohnen. Besonders rund um:

Neujahr (Donnerstag, 1. Januar 2026)

Heilige Drei Könige (Dienstag, 6. Januar 2026)

Fronleichnam (Donnerstag, 4. Juni 2026)

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das Jahr 2026 bietet nur wenige Brückentage. Eine durchdachte Planung erweist sich daher als besonders vorteilhaft.