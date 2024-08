Derzeit wird erneut über finanzielle Anerkennungsleistungen für Opfer sexualisierter Gewalt diskutiert. Damit rückt auch Korntal in den Fokus.

Franziska Kleiner 20.08.2024 - 17:41 Uhr

Wie können jene, die zu Opfern sexueller Gewalt in der evangelischen Kirche wurden, entschädigt werden? Auch die Evangelische Brüdergemeinde Korntal hat nach einer Aufklärung der Taten vor allem in den 1950er bis 1970er Jahren ihren Opfern Geld in Anerkennung des erlittenen Leids bezahlt – aber nicht genug. Das jedenfalls meint Detlev Zander. Zander wuchs in einem Kinderheim der Brüdergemeinde auf, erlitt dort sexuelle, physische und psychische Gewalt. 2014 ging er mit dem Erlebten an die Öffentlichkeit. Heute ist er 62 und Sprecher der Betroffen sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).