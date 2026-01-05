Aus einem brennenden Auto läuft Kraftstoff aus und die Flammen greifen auf einen anderen Wagen über. Bei den Löscharbeiten kommt es zu einem Zwischenfall.

red/dpa 05.01.2026 - 16:15 Uhr

Während die Feuerwehr zwei brennende Autos in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) gelöscht hat, ist ein Passant auf dem gefrorenen Löschwasser ausgerutscht und gestürzt. Der Mann sei von Sanitätern versorgt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die niedrigen Temperaturen war das Löschwasser gefroren. Nach dem Einsatz streute der Bauhof die Straße.