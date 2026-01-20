Die EU-Kommission will wegen der Gewalt gegen Demonstrierende im Iran Ausfuhrverbote für Drohnen und Raketen verschärfen. Zudem bereitet Brüssel neue Sanktionen gegen das Regime vor.

red/AFP 20.01.2026 - 18:09 Uhr

Die EU-Kommission will angesichts des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten im Iran Ausfuhrverbote für Drohnen und Raketen in das Land verschärfen. Brüssel schlage vor, "zusätzliche Ausfuhren kritischer Drohnen- und Raketentechnologien zu verbieten", schrieb Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag im Onlinedienst X. Zudem würden in Zusammenarbeit mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas "neue Sanktionen als Reaktion auf die anhaltende und brutale Repression von Demonstrierenden durch das Regime" vorbereitet, erklärte von der Leyen.