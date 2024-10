Gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten blockiert Greta Thunberg eine Straße in Brüssel. Polizisten greifen ein.

red/dpa 06.10.2024 - 12:54 Uhr

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist bei einer Klimademonstration in Brüssel festgenommen worden. Die 21-Jährige nahm am Samstagnachmittag mit etwa 150 anderen Aktivistinnen und Aktivisten an einer Sitzblockade teil, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga meldete. Die Polizei führte Thunberg ab.