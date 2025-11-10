Das Brustzentrum Ludwigsburg-Bietigheim arbeitet nun mit der Plastischen Chirurgie des Diakonie-Klinikums Stuttgart zusammen.

Das Brustzentrum Ludwigsburg-Bietigheim hat eine Kooperation mit der plastischen Chirurgie des Diakonie-Klinikums Stuttgart geschlossen. Diese neue Zusammenarbeit sei ein wichtiger Schritt, um die interdisziplinäre Versorgung von Patientinnen nach einer Brustoperation weiter zu verbessern – und zugleich eine notwendige Voraussetzung für die Zertifizierung des Brustzentrums nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft.

Leitende Ärzte beraten Patientinnen gemeinsam Ein Baustein der Kooperation sei die gemeinsame Sprechstunde in der gynäkologischen Ambulanz des RKH-Klinikums Ludwigsburg, die einmal im Monat am Montagvormittag stattfindet, heißt es in der Pressemitteilung. Kristin Strauss, Oberärztin der Frauenklinik Ludwigsburg, Jens-Paul Seldte, Ärztlicher Direktor der Frauenklinik Bietigheim-Vaihingen, und Frank Werdin, Leitender Ärztlicher Direktor der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie am Diakonie-Klinikum Stuttgart, beraten gemeinsam Frauen mit Fragestellungen rund um plastisch-rekonstruktive Eingriffe.

Die Themen reichen von der Brustrekonstruktion nach einer Tumoroperation über Korrekturen bei kosmetisch nicht zufriedenstellenden Ergebnissen bis hin zu verschiedenen Komplikationen. Im Anschluss können, je nach Befund und Maßnahme, geplante Eingriffe direkt in Ludwigsburg oder – bei komplexeren Verfahren – auch am Diakonie-Klinikum erfolgen. Auch die Nachsorge wird flexibel an den jeweiligen Standorten organisiert.

Lebensqualität und Selbstbewusstsein stärken

Diese Verzahnung aus Gynäkologie, Senologie – sie umfasst die Diagnostik, Therapie und Nachsorge bei Brustkrankheiten – und Plastischer Chirurgie bietet Patientinnen ein Spektrum an modernen Behandlungsmöglichkeiten. Neben der medizinisch notwendigen Operation steht auch das ästhetische Ergebnis im Fokus – mit dem Ziel, die Lebensqualität, emotionale Stabilität und das Selbstbewusstsein der Frauen nach einer Krebserkrankung zu stärken.

„Mit dieser Kooperation bauen wir die Versorgungsqualität für Frauen mit Brustkrebs in unserer Region weiter aus“, so Sebastian Berlit, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im RKH-Klinikum Ludwigsburg. „Damit festigen wir unsere Position als zertifiziertes Brustzentrum – und bieten unseren Patientinnen die Sicherheit, die sie verdienen.“