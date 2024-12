"Squid Game"-Macher schockiert von Nachahmern an Schulen

Foto: Noh Juhan/Netflix via AP/dpa

Im Serienhit «Squid Game» steht Gewalt symbolisch für eine Gesellschaftskritik. Doch einige junge Menschen nutzen den Inhalt für Prügeleien auf dem Schulhof. Jetzt beziehen die Macher Stellung.

dpa 22.12.2024 - 08:11 Uhr

Seoul - Im südkoreanischen Streaming-Hit "Squid Game" müssen Erwachsene mit hohen Schulden an harmlos wirkenden Kinderspielen teilnehmen. Doch wer verliert, wird auf der Stelle umgebracht. Kurz nach dem Start der ersten Staffel 2021 schlugen Schulen in mehreren Ländern Alarm: Kinder und Jugendliche würden die Serie in der Pause nachspielen und die Verlierer ohrfeigen.