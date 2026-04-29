Es waren deutliche Worte, die der Vorsitzende Richter Hans-Peter Schöttler bei seiner Urteilsverkündung an die sechs Angeklagten richtete: „Das war kein kleiner Ausrutscher, das war schweres kriminelles Unrecht“, gab er den jungen Männern im Alter von 20 bis 24 Jahren mit auf den Weg. Die 4. Große Strafkammer verurteilte das Sextett wegen versuchter räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen zu Haftstrafen zwischen viereinhalb und zwei Jahren.

Fünf der Männer bleiben im Gefängnis, nur ein 20-Jähriger, der noch keine Vorstrafen hatte, bekam eine zweijährige Bewährungsstrafe und kann damit seine Ausbildung fortsetzen. Mit dem Urteil blieben die Juristen ein wenig unter den Forderungen von Oberstaatsanwalt Thomas Wullrich, der in seinem Schlussplädoyer auf Haftstrafen zwischen fünf und zwei Jahren plädiert hatte.

Instagram-Falle: Sextett lockt Opfer in Schorndorf in Hinterhalt

Auch aufgrund der Geständnisse der sechs Angeklagten sahen es die Richter als erwiesen an, dass sich das Sextett Ende September vergangenen Jahres über soziale Medien verabredet hatte, einen Bekannten in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) in einen Hinterhalt zu locken und zu misshandeln. Ein 22 Jahre alter Angeklagter hatte via Instagram ein Treffen mit dem späteren Opfer vereinbart – angeblich, um zusammen zu chillen. „Er hat den späteren Geschädigten bewusst über die Motivationslage getäuscht“, sagte Schöttler.

Tatsächlich hätten die Angeklagten in ihren Chats sehr offen besprochen, was später passieren sollte. „Es war allen klar, was geplant war. Die Tat war keine Gewalteskalation, sondern eher eine Stufe unter dem Plan“, führte der Vorsitzende Richter weiter aus.

Hinterhalt in Schorndorf: Opfer brutal gefesselt und misshandelt

Als der 21-jährige Bekannte Ende September vergangenen Jahres gegen 22.30 Uhr am Bahnhof in Schorndorf ankam, holten ihn zwei der Angeklagten dort ab und brachten ihn in die Wohnung einer Obdachlosenunterkunft im Hammerschlag. Dort angekommen schlossen sie die Tür. Zwei maskierte Angeklagte und ein dritter warfen ihr Opfer auf ein Bett, fesselten die Hände des Mannes mit Kabelbindern sowie die Füße mit Klebeband und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Immer wieder drückten sie auch ein Kissen auf sein Gesicht.

Die sechs Angeklagten mussten sich für ihre gemeinschaftlich verübten Taten vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der 22-Jährige, der via Handy akustisch zugeschaltet war, gab dabei immer wieder Anweisungen an die fünf Männer im Raum. Zudem zwangen sie ihr Opfer, entgegen der Wahrheit angesichts der Handykamera zu behaupten, er habe Geschlechtsverkehr mit einer Zwölfjährigen gehabt. „Das war eine zusätzliche Bloßstellung“, betonte Schöttler. Am Ende des Martyriums kündigte der 22-Jährige am Telefon an, er werde den einjährigen Sohn des Mannes töten, wenn dieser ihnen nicht 3000 Euro zahle. Anschließend ließen sie ihn frei.

Opfer zeigt Mut: Anzeige führt zur Festnahme des Sextetts

Der Mann, der Hämatome im Gesicht, Schwellungen, Schmerzen und ein zeitweise eingeschränktes Hörvermögen von dem Vorfall davontrug, ging jedoch stattdessen zur Polizei und erstattete Anzeige. Zwei der Angeklagten wurden bei einer fingierten Geldübergabe am nächsten Abend festgenommen, die vier anderen Angeklagten kurze Zeit darauf.

Nicht nachweisen ließ sich, dass bei der Tat – wie noch in der Anklage vermerkt - auch ein Sägeblatt mit 23 Zentimetern Länge im Einsatz gewesen war, mit dem die Angeklagten ihr Opfer einschüchtern wollten. Offen blieb auch, was mit den 3000 Euro passieren sollte. In einem Chat hatte der 22-jährige Haupttäter geschrieben, er brauche das Geld für seinen Anwalt.

Den Angeklagten zugute hielten die Richter deren Geständnisse, dass sie einen Täter-Opfer-Ausgleich initiiert hatten und einer sogar 1000 Euro bezahlt hatte sowie die überschaubaren Verletzungsfolgen des Opfers. Gegen fünf von ihnen sprachen deren umfangreichen Vorstrafenregister mit vielen einschlägigen Vorstrafen. Zwei von ihnen standen zudem unter Bewährung. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verhängte die Kammer für keinen der Angeklagten. Es sei nicht der nötige ausgeprägte Hang zu Drogen zu erkennen gewesen, zudem habe die Tat auch nicht der Beschaffung neuer Rauschmittel gedient.