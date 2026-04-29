Es waren deutliche Worte, die der Vorsitzende Richter Hans-Peter Schöttler bei seiner Urteilsverkündung an die sechs Angeklagten richtete: „Das war kein kleiner Ausrutscher, das war schweres kriminelles Unrecht“, gab er den jungen Männern im Alter von 20 bis 24 Jahren mit auf den Weg. Die 4. Große Strafkammer verurteilte das Sextett wegen versuchter räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen zu Haftstrafen zwischen viereinhalb und zwei Jahren.