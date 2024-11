BSW-Chefin Wagenknecht fordert nach der Bundestagswahl eine Expertenregierung für Deutschland. Gebraucht werde ein „Kompetenz-Kabinett“ aus „integren, fachkundigen und unbestechlichen Persönlichkeiten.“

red/AFP 26.11.2024 - 12:52 Uhr

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht fordert nach der Bundestagswahl eine Expertenregierung für Deutschland. Gebraucht werde ein „Kompetenz-Kabinett“, schreibt Wagenknecht in einem Forderungspapier, das AFP am Dienstag vorlag. Diese Regierung solle „aus integren, fachkundigen und unbestechlichen Persönlichkeiten“ bestehen, „denen es nicht um ihre Anschlussverwendung in einem lukrativen Wirtschaftsjob, sondern tatsächlich um das Wohl der Allgemeinheit geht“. Nur so könne Vertrauen in den Staat und eine funktionierende Demokratie wiederhergestellt werden.