Karlsruher Millionär Suikat will für BSW in den Bundestag

Das Bündnis Sahra Wagenknecht stellt sich im Südwesten für die kommende Bundestagswahl auf. Neben den Landeschefs steht auf den Spitzenplätzen auch ein ungewöhnlicher Kandidat.

red/dpa 17.12.2024 - 06:42 Uhr

Der Millionär und Schatzmeister des Bündnis Sahra Wagenknecht, Ralph Suikat, will für die Partei in den Bundestag einziehen. Der Karlsruher will Parteiangaben zufolge am Sonntag bei der Aufstellung der baden-württembergischen Landesliste des BSW für Platz drei kandidieren.