Mit einem umfassenden Wahlprogramm tritt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) für einen politischen Neuanfang an. Ziel ist ein Deutschland, das soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und Frieden in den Mittelpunkt stellt.

Die Bundestagswahl 2025 steht im Zeichen großer gesellschaftlicher Herausforderungen. Das BSW sieht sich als Alternative zu etablierten Parteien und fordert eine grundlegende Neuausrichtung der deutschen Politik. Das Wahlprogramm vereint sozialpolitische Ziele mit wirtschaftlicher Innovation und einer strikt friedensorientierten Außenpolitik.

Die in der Zusammenfassung behandelten Themen zählen laut aktuellen Umfragen zu den Aspekten, die die Menschen in Deutschland derzeit besonders beschäftigen. Daher haben wir unsere Übersicht des Wahlprogramms des BSW auf diese Bereiche konzentriert, um einen klaren und strukturierten Einblick zu bieten. Für ein umfassendes Verständnis der politischen Ziele und Pläne der Partei empfehlen wir jedoch, das gesamte Wahlprogramm zu lesen, um auch weitere Positionen und Ansätze kennenzulernen.

Zusammenfassung des Wahlprogramms des BSW

Zuwanderung & Flucht: Das BSW will unkontrollierte Zuwanderung beenden. Zuwanderer ohne Bleiberecht sollen konsequent abgeschoben werden. Gleichzeitig fordert die Partei, Migrationsursachen durch wirtschaftliche und politische Maßnahmen in den Herkunftsländern zu bekämpfen. Jegliche Unterstützung für Kriegs- und Bürgerkriegsparteien soll eingestellt werden, dafür sollen humanitäre Organisationen in Krisengebieten stärker unterstützt werden.

Wirtschaft: Im Fokus steht die Stärkung des Mittelstands und die Förderung von Innovation. Bürokratie soll abgebaut, die Steuerlast für mittlere Einkommen gesenkt und Forschungsausgaben gesteigert werden. Große Unternehmen sollen stärker zur Kasse gebeten werden.

Außenpolitik: Das BSW sieht sich als einzige konsequente Friedenspartei. Es fordert ein Ende deutscher Waffenexporte in Kriegsgebiete und eine diplomatische Lösung internationaler Konflikte. Die NATO soll reformiert, Russland und andere Staaten langfristig in eine europäische Sicherheitsarchitektur eingebunden werden.

Umweltschutz & Klimawandel: Die Partei will eine pragmatische Umweltpolitik ohne "planlosen Aktivismus". Das Verbrenner-Verbot soll zurückgenommen und auf technologieoffene Ansätze gesetzt werden. Investitionen in Speichertechnologien und lokale Energieerzeugung stehen im Vordergrund.

Soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bürgergeld: Das Bürgergeld will das BSW durch eine leistungsorientierte Arbeitslosenversicherung ersetzen. Der Mindestlohn soll auf 15 Euro steigen, Renten deutlich verbessert und Kinderfreibeträge angepasst werden. Ziel ist eine gerechte Verteilung von Wohlstand.

Bildung, Schule, Ausbildung: Das Bildungssystem soll grundlegend reformiert werden, unter anderem durch bundesweit einheitliche Lehrpläne und eine bessere, praxisorientierte Lehrerbildung. Mehr Investitionen in Kitas, Schulen und die Berufsbildung sollen gleiche Chancen für alle Kinder gewährleisten.

Innere Sicherheit: Für mehr Sicherheit fordert das BSW eine besser ausgestattete Polizei, klare Regeln für Abschiebungen und Maßnahmen gegen Clan-Kriminalität. Grundrechte wie die Meinungsfreiheit sollen gestärkt werden.

Rente & Alterssicherung: Das Rentensystem soll nach dem Vorbild Österreichs reformiert werden. Langjährige Beitragszahler sollen eine Mindestrente von 1.500 Euro erhalten, Renten unter 2.000 Euro steuerfrei bleiben.

Inflation & steigende Preise: Zur Bekämpfung der Inflation fordert das BSW niedrigere Energiepreise und eine Regulierung der Lebensmittelmärkte. Sozial schwächere Gruppen sollen durch steuerliche Entlastungen unterstützt werden.

Gesundheitswesen: Das BSW fordert eine Bürgerkrankenversicherung, die alle Bürger umfasst. Die Privatisierung von Krankenhäusern soll gestoppt und Arzneimittelpreise reguliert werden. Pflegekräfte und Hausärzte sollen besser bezahlt, die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen gesichert und mehr Medizinstudienplätze geschaffen werden.

