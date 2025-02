Sie haben Ihre Wahlbenachrichtigung oder sogar den Wahlschein für die Bundestagswahl 2025 verloren? Wir erklären, was Sie jetzt tun können.

Alle Wahlberechtigten, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens drei Wochen vor dem Wahltag eine Wahlbenachrichtigung. Für die Bundestagswahl 2025 heißt das: Die Wahlbenachrichtigungen sollten spätestens am 3. Februar bei Ihnen angekommen sein. Sollten Sie bis zu diesem Datum keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, setzen Sie sich schnellstmöglich mit Ihrer Gemeindebehörde in Verbindung.

Wir erklären Ihnen, was zu tun ist, wenn Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben oder wenn Sie diese verloren haben. Besonders knifflig wird es allerdings, wenn Sie Ihren Wahlschein verloren haben.

Wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl 2025 verloren haben, können Sie dennoch Ihr Wahlrecht ausüben. Gehen Sie dazu am Wahltag, dem 23. Februar 2025, in Ihr zuständiges Wahllokal und bringen Sie ein gültiges Ausweisdokument, wie Ihren Personalausweis oder Reisepass, mit. Dort wird Ihre Identität überprüft und festgestellt, ob Sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Anschließend können Sie Ihre Stimme abgeben.

Falls Sie nicht wissen, welches Wahllokal für Sie zuständig ist, können Sie dies bei Ihrer Gemeinde erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie in der Regel auf der Website Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Wenn Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sollten Sie umgehend mit Ihrer Gemeindebehörde Kontakt aufnehmen, um zu klären, ob Sie ordnungsgemäß im Wählerverzeichnis eingetragen sind.

Für die Beantragung der Briefwahl ist die Wahlbenachrichtigung hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Sie können die Briefwahlunterlagen auch persönlich oder schriftlich bei Ihrer Gemeinde beantragen. Beachten Sie dabei die geltenden Fristen und stellen Sie sicher, dass Ihre Unterlagen rechtzeitig eingehen.

Wenn Sie Ihre Briefwahlunterlagen oder den Wahlschein für die Bundestagswahl verloren haben, gibt es klare Regelungen, was zu tun ist. Falls Sie die Unterlagen beantragt, aber nicht erhalten haben, können Sie schriftlich bei Ihrer Gemeinde Ersatz beantragen. Dabei müssen Sie glaubhaft machen, dass die Unterlagen nicht bei Ihnen angekommen sind. In diesem Fall wird der ursprüngliche Wahlschein für ungültig erklärt und Sie erhalten neue Unterlagen. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur in Ausnahmefällen, da das Risiko einer doppelten Stimmabgabe vermieden werden soll.

Anders verhält es sich, wenn Ihnen die Briefwahlunterlagen oder der Wahlschein verloren gegangen sind. In diesem Fall wird kein Ersatz ausgestellt. Sie können weder im Wahllokal noch per Briefwahl abstimmen, da die Wahlordnung vorschreibt, dass ein Wahlschein zwingend erforderlich ist. Auch die Wahlbenachrichtigung oder ein Personalausweis allein reichen dann nicht aus, um Ihre Stimme abzugeben. Deshalb ist es wichtig, Ihre Wahlunterlagen sorgfältig aufzubewahren und im Verlustfall schnellstmöglich Kontakt mit Ihrer Gemeindebehörde aufzunehmen, um einen Missbrauch der Wahlunterlagen zu verhindern.

Im Wahllokal verläuft die Stimmabgabe nach einem geregelten Ablauf. Sie benötigen in der Regel Ihre Wahlbenachrichtigung und ein gültiges Ausweisdokument (z. B. Personalausweis oder Reisepass). Der Ausweis ist vor allem wichtig, wenn Zweifel an Ihrer Identität bestehen oder Sie keine Wahlbenachrichtigung vorlegen können.

Am Wahltag betreten Sie das für Ihren Wohnbezirk zuständige Wahllokal. Dort zeigen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und ggf. Ihren Ausweis vor. Die Wahlhelfer überprüfen Ihre Daten im Wählerverzeichnis. Wenn alles korrekt ist, erhalten Sie Ihren Stimmzettel.

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht dabei haben, können Sie trotzdem wählen, sofern Ihre Identität durch ein gültiges Ausweisdokument bestätigt wird. Wenn Sie jedoch Briefwahlunterlagen beantragt haben, ist die Stimmabgabe im Wahllokal nicht ohne Wahlschein möglich. Daher ist es wichtig, die Unterlagen sorgfältig zu verwahren und sich bei Unsicherheiten frühzeitig an Ihre Gemeinde zu wenden.