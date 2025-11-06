Gotthard Bauer, einer der Enkel des Gründers der heutigen Eselsmühle, hat in einem Buch seine Erinnerungen an sein Leben im Siebenmühlental beschrieben.
06.11.2025 - 19:00 Uhr
Bevor man mit einem Pferd ausreitet, gilt es Folgendes zu berücksichtigen: Pferde tränken, Hufe einfetten, Pferde leicht abbürsten, nach dem Auflegen der Geschirre nachsehen, ob alles sauber ist. Diese und noch etliche weitere detaillierte Anweisungen befinden sich auf einem inzwischen reichlich vergilbten und abgegriffenen Papier, das einst Rudolf Gmelin gehörte. Der hat 1937 die Eselsmühle im Siebenmühlental gekauft.