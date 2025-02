Die ARD-Serie „Spuren“ ist angelehnt an zwei reale Kriminalfälle, die Südbaden 2016 in Schrecken versetzten. Sie veranschaulicht die kleinteilige Polizeiarbeit, die allzu oft in Sackgassen führt.

Michael Haug 06.02.2025 - 06:00 Uhr

Es waren Fälle, über die damals viel berichtet wurde: 2017 wurde ein rumänischer Lkw-Fahrer zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er im November 2016 in Endingen bei Freiburg einen Sexualmord an der 27 Jahre alten Joggerin Carolin G. begangen haben soll. 2014 soll er in Österreich bereits eine französische Austauschschülerin ermordet haben. Drei Wochen zuvor war in Freiburg eine Studentin getötet worden. Beide Fälle wurden aufgeklärt, der erste Fall allerdings erst nach mehr als einem halben Jahr.