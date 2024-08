Was lief bei Aufstieg und Fall eines grünen Beamten hinter den Kulissen des Landtags ab? Davon handelt ein bald erscheinendes Buch. Die Autorin könnte kaum berufener sein: sie ist die Ex-Pressesprecherin des Parlaments.

Andreas Müller 12.08.2024 - 15:04 Uhr

Politische Schlüsselromane haben in Baden-Württemberg eine gewisse Tradition. Als Altmeister des Genres gilt der einstige Regierungssprecher Manfred Zach. In seinem Buch „Monrepos oder die Kälte der Macht“ schilderte er 1996, wie es zu Zeiten der Ministerpräsidenten Filbinger (alias Breisinger) und Späth (Specht) hinter den Kulissen der Staatskanzlei zuging. Viele Jahre später verarbeitete ein Pressesprecher der Landtags-FDP, Michael Haas, seine Erfahrungen literarisch. „Kritische Masse – ein Parlamentsroman“ hieß das Werk, in dem er den Landtag als schlechtes Provinztheater porträtierte, bei dem es vor allem um Posten und Pfründe ging. Seine Hauptprotagonistin trug unverkennbar Züge des realen liberalen Fraktionschefs – wenig vorteilhafte.