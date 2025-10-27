Buch von Peter Jordan: Tränen aus Trauer über den Kulturverlust

Alles begann mit einem Volkslied. „Papa, singen!“, forderte der dreijährige Sohn und drückte seinem Vater ein Buch mit klassischem deutschem Liedgut in die Hand. Peter Jordan hatte keine Ahnung, wie die Sammlung in den Besitz der Familie gekommen war, und singen wollte er auch nicht, jedenfalls keine deutschen Volkslieder. Er tat es dann doch, Kinder können sehr hartnäckig sein, und begann zum Erstaunen seines Sohnes bei „Kein schöner Land“ zu weinen: aus Trauer um den Verlust der deutschen Kultur.

Von der Zeit der „68er“ geprägt Was zunächst irritierend und weit hergeholt klingt, lässt sich nachvollziehen, wenn man ähnlich wie der gebürtige Dortmunder (Jahrgang 1967) als Westdeutscher in einer Zeit aufgewachsen ist, die vom Leitbild der „68er“ geprägt war. Wer was auf sich hielt, hörte Musik aus England oder Amerika, aber keine Schlager; der Sänger Heino mit seiner Heimattümelei war eine Hassfigur. Wie so viele Angehörige seiner Generation war es dem Schauspieler, bekannt unter anderem aus der ZDF-Krimireihe „Solo für Weiss“ als Freund und Vorgesetzter der Heldin, bei Auslandsreisen lange peinlich, als Deutscher erkannt zu werden. In seinem ausgezeichnet geschriebenen Buch, dem er den Titel des Volksliedes gegeben hat, setzt er sich mit seinem ganz persönlichen kulturellen Erbe auseinander; und auf diese Weise auch mit dem Erbe des Landes.

Typischer Deutscher

„Kein schöner Land“ ist keine Autobiografie, aber dennoch autobiografisch. Jordan verknüpft viele seiner Gedanken mit anekdotischen Erlebnissen. Aufgrund seiner markanten Gesichtszüge in Kombination mit blauen Augen und mittelblonden Haaren wurde er schon diverse Male in internationalen Produktionen als „typischer Deutscher“ besetzt, was unter anderem zu einem kuriosen Erlebnis führte, als er in einem holländischen Film über Widerstandskämpfer einen SS-Mann spielte. Die Dreharbeiten fanden am Strand von Den Haag statt; just dort, wo sein Vater einst als Sechzehnjähriger das Panzerfahren gelernt hatte. Zuletzt wirkte der Schauspieler in dem amerikanischen Kinofilm „Nuremberg“ (2025) über die Nürnberger Prozesse gegen deutsche Kriegsverbrecher mit, er verkörpert darin Großadmiral Dönitz. Zuvor gehörte er unter anderem als Gauleiter Alfred Meyer zum Ensemble des vielfach ausgezeichneten historischen ZDF-Dramas „Die Wannseekonferenz“.

Den Kriegsdienst verweigert

Als Kind hat sich Peter Jordan immer für Kriegsspielzeug begeistert. Damit war es dann vorbei, als in der Schule der Holocaust besprochen wurde; später verweigerte er den Kriegsdienst und kümmerte sich als Gemeindepfleger der Caritas sowohl um die einstigen Täter wie auch um deren Opfer. Seinem Vater, der drei seiner Jugendjahre in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager verbringen musste, ging es als Krankenpfleger in der Psychiatrie ähnlich. Ein Onkel ist „in Stalingrad geblieben“, wie man früher sagte. In seiner Familie, schreibt Peter Jordan, gab es keine Nazis, das sei ihm stets versichert worden; auch wenn er sich schon sehr darüber wundert, dass im Fotoalbum einer Tante ausgerechnet die NS-Jahre fehlten.

Peter Jordan: Kein schöner Land. Papas Krieg, meine Nazis und die deutsche Kultur. dtv, München. 160 Seiten, 20 Euro