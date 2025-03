Neu im Kino: „Mond“ „Sancta“-Regisseurin Florentina Holzinger als Martial-Arts-Kämpferin

In Stuttgart hat sie mit ihrer „Sancta“-Inszenierung im Opernhaus Furore gemacht. Nun brilliert die Performance-Künstlerin Florentina Holzinger in ihrer ersten Filmhauptrolle: als Martial-Arts-Kämpferin in dem Thriller „Mond“, der jetzt in die Kinos kommt.