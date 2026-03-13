 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Schweigen ist feige

Buchbesprechung Schweigen ist feige

Buchbesprechung: Schweigen ist feige
1
Matthias Brandt hat mit seinem Buch auf die Einladung der Stiftung 20. Juli 1944 reagiert. Foto: /Hartenfelser

Schauspieler Matthias Brandt hat ein Buch über seine Rede zum Gedenktag der Anschläge vom 20. Juli 1944 geschrieben.

Eigentlich wollte er absagen. Die Stiftung 20. Juli 1944 hatte Matthias Brandt Anfang 2025 eingeladen, zum Jahrestag des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in der Gedenkstätte Plötzensee eine Rede zu halten. Sein erster Impuls war ein klares Nein. Natürlich konnte er die Motive hinter der Anfrage nachvollziehen. Sein Vater, der 1992 verstorbene frühere Bundeskanzler Willy Brandt, wird bis heute von vielen Menschen verehrt, weil er für ein anderes Deutschland stand; außerdem war er während seines norwegischen Exils selbst im Widerstand. Als Sohn eines solchen Vaters hat auch Matthias Brandt, einer der gefragtesten deutschen Schauspieler und vielfach ausgezeichnet, selbstverständlich ein politisches Bewusstsein, aber es sei ihm, schreibt er in seinem Buch „Nein sagen“, immer unangenehm, wenn Prominente ihre Bekanntheit nutzten, „um sich als moralische Instanz aufzuspielen“. Den Drang, das politische Vermächtnis seines Vaters fortzuführen, habe er ohnehin nie verspürt.

 

Andererseits habe es sich falsch angefühlt, die Einladung der Stiftung abzulehnen, „nur weil ich Angst hatte, moralisierend zu wirken“. Allerdings habe sich gleich die nächste Frage aufgedrängt: Wie könnte er die Widerstandskämpfer würdigen, „ohne in die Falle zu tappen, mich dabei selbst zu wichtig zu nehmen“? In nahezu jedem anderen Zusammenhang wären solche Skrupel von vermutlich nachgeordnetem Interesse, aber Brandts Gedanken sind übergeordneter Natur. Früher, schreibt er, habe er sich damit begnügt, am Rand zu stehen „und die Dinge interessiert, aber schweigend zu beobachten.“ Heute habe er den Eindruck, „als würde die Gegenwart dieses Schweigen nicht mehr gelten lassen“; daher die Rede, daher das Buch.

Unsere Empfehlung für Sie

Staatsgalerie Stuttgart: Was macht Walter Sittler in der Staatsgalerie Stuttgart?

Staatsgalerie Stuttgart Was macht Walter Sittler in der Staatsgalerie Stuttgart?

Schauspielstar Walter Sittler bleibt vielseitig interessiert. An diesem Sonntag, 15. März, beweist er dies in der Staatsgalerie Stuttgart.

Dass Brandt nicht bloß ein begnadeter Schauspieler, sondern auch ein begabter Erzähler ist, hat er bereits mit zwei Büchern bewiesen. Entsprechend fesselnd ist seine Introspektion. Die Ansprache im Juli 2025 hat nur 15 Minuten gedauert. All das, was er damals auch noch hätte sagen wollen, etwa über die Rückbesinnung auf seine Eltern und ihren Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er nun notiert. Das Buch, mit seinen gut hundert Seiten eher ein Büchlein, mündet in den unausgesprochenen Aufruf, es ihm nachzutun. Er formuliert es anders, aber das ist die Botschaft: Schweigen ist feige. Den Widerstandskämpfern des 20. Juli und den vielen Namenlosen hinter ihnen war damals klar, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzten. Das ist heute nicht so, jedenfalls im Großen und Ganzen. Angesichts der Anfeindungen nicht nur im Internet sei es jedoch, so Brandt, umso wichtiger, sich daran zu erinnern, „wie schnell Sprache verroht“ und „wie still es werden kann, wenn die Feinde der Demokratie laut werden“.

Matthias Brandt: „Nein sagen“. Kiepenheuer & Witsch, Köln. 120 Seiten, 16 Euro.

Weitere Themen

Buchbesprechung: Schweigen ist feige

Buchbesprechung Schweigen ist feige

Schauspieler Matthias Brandt hat ein Buch über seine Rede zum Gedenktag der Anschläge vom 20. Juli 1944 geschrieben.
Von Tilmann P. Gangloff
Kunsttipps für Stuttgart: Parri Blank und Better Go South erstmals beim Art Alarm

Kunsttipps für Stuttgart Parri Blank und Better Go South erstmals beim Art Alarm

Der Galerienrundgang Art Alarm in Stuttgart bietet neue Bühnen, Leoni Klöpfer macht aus dem Krankenbett Kunst, und das Kunstgebäude Stuttgart soll eine Marke werden.
Von Nikolai B. Forstbauer
Choreografin aus Israel: Smadar Goshen: „Unsere Lebenserfahrung ist von Kriegen und Konflikten geprägt“

Choreografin aus Israel Smadar Goshen: „Unsere Lebenserfahrung ist von Kriegen und Konflikten geprägt“

Wie halten Menschen Kriege aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich die aus Israel stammende Choreografin Smadar Goshen, die in Stuttgart lebt, in ihrem Tanzstück „Body That Stands“.
Von Andrea Kachelrieß
Neue TV-Serie „Vanished“: Matthias Schweighöfer: „Vielleicht bin ich privat auch ein bisschen verpeilt“

Neue TV-Serie „Vanished“ Matthias Schweighöfer: „Vielleicht bin ich privat auch ein bisschen verpeilt“

Für die Serie „Vanished – Vertraust du ihm“ wird Matthias Schweighöfer zum Fiesling. Im Interview verrät er, wie es war, mit „Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco zu drehen.
Von Gunther Reinhardt
Tübingen: Janosch-Schau: Janosch gibt Kindern das, was er selbst vermisste

Tübingen: Janosch-Schau Janosch gibt Kindern das, was er selbst vermisste

Seine Tigerente ist weltberühmt. Der 95-jährige Janosch lebt zurückgezogen auf Teneriffa. In Tübingen leben seine Zeichnungen jetzt neu auf.
Von Adrienne Braun
Buchbesprechung: Worüber in Spanien noch immer schwer zu reden ist

Buchbesprechung Worüber in Spanien noch immer schwer zu reden ist

Ein aktueller Essay beschreibt das anhaltende Schweigen über die Schrecken des Bürgerkrieges 1936 bis 1939 – und die fatalen Folgen.
Von Tim Schleider
Konzert in der Schleyerhalle: Das allerletzte Mal! So war’s bei Bushidos Abschied in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle Das allerletzte Mal! So war’s bei Bushidos Abschied in Stuttgart

Der Straßenrapper als Familienmensch: Stuttgart wird am Donnerstag zu Bühne des großen Bushio-Finales. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.
Von Charlotte Haug
VFX-Spezialist Michael Ralla: Stuttgart hofft bei „Blood & Sinners“ auf einen Oscar

VFX-Spezialist Michael Ralla Stuttgart hofft bei „Blood & Sinners“ auf einen Oscar

Michael Ralla ist im Schwarzwald aufgewachsen, hat an der Stuttgarter HdM studiert – und ist jetzt für die Spezialeffekte im Vampirfilm „Blood & Sinners“ für einen Oscar nominiert.
Von Gunther Reinhardt
30. Solo-Tanz-Theater-Festival: „Kürzungen treffen uns massiv“: Nachwuchsförderung bleibt zentrales Anliegen

30. Solo-Tanz-Theater-Festival „Kürzungen treffen uns massiv“: Nachwuchsförderung bleibt zentrales Anliegen

Zum 30. Geburtstag führt der Rotstift Regie. Der Wettbewerb des Solo-Tanz-Theater-Festivals in Stuttgart bleibt davon zum Glück unberührt – und zeigt zum Auftakt lokale Tanzhelden.
Von Andrea Kachelrieß
Leibinger Stiftung ehrt Comicautor: Comicbuchpreis für Shevek K. Selbert

Leibinger Stiftung ehrt Comicautor Comicbuchpreis für Shevek K. Selbert

Die Eltern waren drogenabhängig: Der Comicautor Shevek K. Selbert hat seine Familiengeschichte in Comicbänden verarbeitet. Nun erhält er in Stuttgart den Comicbuchpreis.
Von Thomas Morawitzky
Weitere Artikel zu Matthias Brandt Willy Brandt
 
 