 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Worüber in Spanien noch immer schwer zu reden ist

Buchbesprechung Worüber in Spanien noch immer schwer zu reden ist

Buchbesprechung: Worüber in Spanien noch immer schwer zu reden ist
1
Bis heute kommt die Suche nach den Opfern des Spanischen Bürgerkriegs nur zäh voran. Foto: dpa/Eloy Alonso

Ein aktueller Essay beschreibt das anhaltende Schweigen über die Schrecken des Bürgerkrieges 1936 bis 1939 – und die fatalen Folgen.

Kultur: Tim Schleider (schl)

Leiden die Deutschen an zu viel Erinnerungskultur? Inzwischen klagen ja nicht nur die Rechten, sondern auch manche Linken darüber, die deutsche Gesellschaft habe sich heillos verstrickt in ihrem Bemühen, die Schrecken des NS-Terrors, des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust im kollektiven Gedächtnis fest zu verankern. Ja, sie sei geradezu neurotisch fixiert auf ein „Nie wieder“ und deshalb moralisch voreingenommen und blind, wenn es beispielsweise um ihre Haltung in den Nahost-Konflikten gehe.

 

Erinnert sich Deutschland zu sehr an seine Vergangenheit? Wer hierzulande über zu viele Gedenkfeiern oder Stolpersteine hadert, dem sei die Lektüre eines schmalen, aber überaus inspirierenden Bandes von Thomas Stölting empfohlen. Der Berliner Geisteswissenschaftler und Publizist beschreibt in seinem Lang-Essay „Franco muss vergessen werden“ über ein Land, in dem es seit rund 50 Jahren zur offiziellen politischen Beschlusslage gehört, die Vergangenheit unter allen Umständen ruhen zu lassen: Spanien.

Behörden untersagen Suche

Eine wirkliche Aufarbeitung des Spanischen Bürgerkrieges von 1936 und 1939 zwischen Faschisten und Republikanern und die nachfolgende Terrorherrschaft des Diktators Francisco Franco bis zu dessen Tod 1975 sind im Land des Geschehens quasi unmöglich, weil Parlamentsbeschlüsse dies bis heute weitgehend behindern. Selbst über die Zahl der Opfer auf beiden Seiten kann bis heute nur spekuliert werden – Schätzungen von Historikern gehen inzwischen weit in die Hunderttausenden –, weil die Suche selbst von den Enkeln und Urenkeln nach den versteckten Gräbern ihrer einst verschleppten Vorfahren von Behörden behindert oder untersagt werden, werden müssen.

Viele Details, die Stölting beschreibt, muten für den deutschen Leser bizarr an, kennen wir doch Spanien inzwischen als moderne, offene und zumindest in den großen Städten überaus bunte Gesellschaft. Dieser Modernisierungsprozess kam so recht in Fahrt, als 1982, nur sieben Jahre nach Francos Tod, die spanischen Sozialisten unter Felipe González erstmals die Regierung bilden konnten. Doch just diese enorm schnelle Öffnung der Gesellschaft war aus Sicht der Traditionalisten nur möglich, weil man sich politisch auf ein Schweigegelübde geeinigt und dies sogar gesetzlich verankert hatte: Keine Aufarbeitung der Geschichte, niemand wird zur Verantwortung gezogen, der heroische Ruf der Vergangenheit bleibt unangetastet – das soll der unbedingt zu leistende Preis für den katapulthaften Sprung in die Moderne gewesen sein, so die offizielle Erzählung.

Unsere Empfehlung für Sie

Leibinger Stiftung ehrt Comicautor: Comicbuchpreis für Shevek K. Selbert

Leibinger Stiftung ehrt Comicautor Comicbuchpreis für Shevek K. Selbert

Die Eltern waren drogenabhängig: Der Comicautor Shevek K. Selbert hat seine Familiengeschichte in Comicbänden verarbeitet. Nun erhält er in Stuttgart den Comicbuchpreis.

Stölting erkennt an, dass der gesellschaftliche Schub gelungen ist. Aber er bestreitet, dass man die Kosten dafür vernachlässigen kann. Der politische Druck, den durch General Franco ausgelösten Terror unbedingt vergessen zu sollen, führe dazu, dass er eben doch gegenwärtig bleibe – als offene Wunde in der spanischen Kultur, als offene Wunden in zahllosen Familiengeschichten. „Wie kann eine demokratische Gesellschaft mit diesem Erbe umgehen? Und was bedeutet es, wenn die Demokratie das Schweigen selbst zum Grundkonsens erhebt?“, fragt der Autor.

Diese Fragen beantwortet Stölting nicht mit einem klassischen Geschichtswerk, sondern in der Form eines Essays, wobei er zwischen extremen Nah- wie Fernsichten gekonnt wechselt. Die verstörenden Ereignisse auf der kleinen Kanarischen Insel La Palma, die im Sommer 1936 eine Woche länger als ihre Nachbarn vom Zugriff der faschistischen Militärs verschont blieb, gewährt Einblick in die tiefen Gräben, die damals in die Gesellschaft gerissen wurden und in schrecklichen Gewaltexzessen mündeten.

Erbe bleibt allgegenwärtig

Daneben stehen Kapitel, welche die gesellschaftlichen Kräfte und Interessen hinter dem Bürgerkrieg beschreiben, die Interessen alter Eliten, der Grundbesitzer und des Landadels, vor allem auch der katholischen Kirche – ihnen gegenüber die Republikaner als wilder Mix aus Kleinbauern, mittelständischen Unternehmern, überzeugten Demokraten, aber auch Anarchisten und Stalin-fixierten Kommunisten. All diese Kräfte zu gewichten, zu bewerten, ihre jeweilige Rolle und Verantwortung zu benennen – auch diese historische Debatte und Einordnung hat in Spanien großen Nachholbedarf. Und dieses Verschweigen, das zeigt Stölting eindrucksvoll, zeigt eben gerade nicht, dass „Franco vergessen“ wird. Sondern sein schreckliches Erbe bleibt allgegenwärtig, subkutan ohnehin, aber auch offen in den aktuellen Auseinandersetzungen des Landes zwischen Linken und neuen Rechten, zwischen Zentralisten und Separatisten.

Unsere Empfehlung für Sie

Literatur des Donauraums: Die Leipziger Buchmesse lädt zu einer Flussreise durch das Herz der Gegenwart

Literatur des Donauraums Die Leipziger Buchmesse lädt zu einer Flussreise durch das Herz der Gegenwart

„Donau – Unter Strom und zwischen Welten“ lautet das diesjährige Fokusthema der Leipziger Buchmesse. Ein Überblick über neue Literatur, die dabei zu entdecken ist.

Um eine Gewaltherrschaft im produktiven Sinn „vergessen“ zu können, so Stöltings dialektische Volte, muss man sie sich zuerst vergegenwärtigen. Das Verschweigen verarbeitet nichts, hält den Schmerz am Leben; das Erzählen dagegen bereitet Schmerzen, aber ermöglicht die Heilung – all das gilt für die private Therapie, aber auch die große gesellschaftliche Debatte.

Und so kommt der Autor nach rund hundert Seiten zu einer Würdigung desjenigen Politikers, der in Deutschland maßgeblich den Erinnerungsprozess in Gang gebracht hat: der frühere Bundespräsident und Christdemokrat Richard von Weizsäcker in seiner Rede zum 8. Mai 1985, den er im Deutschen Bundestag überzeugend zum „Tag der Befreiung“ erklärte. Selten wird die Notwendigkeit einer Erinnerungskultur als Grundlage moderner Demokratie so überzeugend hergeleitet wie in diesem Buch.

Franco muss vergessen werden: Der Spanische Bürgerkrieg und das Erinnern. Mandelbaum-Verlag, Wien. 112 Seiten, 18 Euro.

Weitere Themen

Konzert in der Schleyerhalle: Das allerletzte Mal! So war’s bei Bushidos Abschied in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle Das allerletzte Mal! So war’s bei Bushidos Abschied in Stuttgart

Der Straßenrapper als Familienmensch: Stuttgart wird am Donnerstag zu Bühne des großen Bushio-Finales. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.
Von Charlotte Haug
VFX-Spezialist Michael Ralla: Stuttgart hofft bei „Blood & Sinners“ auf einen Oscar

VFX-Spezialist Michael Ralla Stuttgart hofft bei „Blood & Sinners“ auf einen Oscar

Michael Ralla ist im Schwarzwald aufgewachsen, hat an der Stuttgarter HdM studiert – und ist jetzt für die Spezialeffekte im Vampirfilm „Blood & Sinners“ für einen Oscar nominiert.
Von Gunther Reinhardt
30. Solo-Tanz-Theater-Festival: „Kürzungen treffen uns massiv“: Nachwuchsförderung bleibt zentrales Anliegen

30. Solo-Tanz-Theater-Festival „Kürzungen treffen uns massiv“: Nachwuchsförderung bleibt zentrales Anliegen

Zum 30. Geburtstag führt der Rotstift Regie. Der Wettbewerb des Solo-Tanz-Theater-Festivals in Stuttgart bleibt davon zum Glück unberührt – und zeigt zum Auftakt lokale Tanzhelden.
Von Andrea Kachelrieß
Bachfest Stuttgart: Die Klassik-Stars von morgen musizieren heute schon in Stuttgart

Bachfest Stuttgart Die Klassik-Stars von morgen musizieren heute schon in Stuttgart

Welche Wege geht die Bachakademie Stuttgart in die Zukunft? Vier internationale Talente treten an, „Bachbotschafter“ zu werden. Möglich macht dies der Förderkreis der Bachakademie.
Von Nikolai B. Forstbauer
Eklat um Buchhandlungspreis: „Es ist absurd, dass Herr Weimer linken Buchhandlungen diesen Preis abspricht“

Eklat um Buchhandlungspreis „Es ist absurd, dass Herr Weimer linken Buchhandlungen diesen Preis abspricht“

Für Uscha Kloke vom Botnanger Buchladen hat der Deutsche Buchhandlungspreis eine große Bedeutung. Umso wütender ist sie auf dessen Beschädigung durch den Kulturstaatsminister.
Von Stefan Kister
Neu im Kino: Was taugt der Film „Nouvelle Vague“?

Neu im Kino Was taugt der Film „Nouvelle Vague“?

Der Regisseur Richard Linklater erzählt in „Nouvelle Vague“, wie ein großmäuliger Regisseur namens Jean-Luc Godard 1960 in Paris einen der besten Filme aller Zeiten dreht – formidable!
Von Kathrin Horster
Kleinkunstwettbewerb im Renitenz: Stuttgarter Besen verliehen

Kleinkunstwettbewerb im Renitenz Stuttgarter Besen verliehen

Zum 29. Mal ist im Renitenztheater mit dem Stuttgarter Besen einer der wichtigsten Kleinkunstpreise verliehen worden. Wer hat sich die Trophäen geholt?
Von Matthias Ring
Staatsgalerie Stuttgart: Was macht Walter Sittler in der Staatsgalerie Stuttgart?

Staatsgalerie Stuttgart Was macht Walter Sittler in der Staatsgalerie Stuttgart?

Schauspielstar Walter Sittler bleibt vielseitig interessiert. An diesem Sonntag, 15. März, beweist er dies in der Staatsgalerie Stuttgart.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert im LKA/Longhorn: Lieber laut als schön – So war’s bei Sophia in Stuttgart

Konzert im LKA/Longhorn Lieber laut als schön – So war’s bei Sophia in Stuttgart

Stuttgart ist wieder einmal lauter als andere Städte: Im ausverkauften LKA/Longhorn hat die Sängerin Sophia die positive Energie gefeiert.
Von Thomas Morawitzky
Neu im Kino: Zeitreisender will die Welt vor der KI retten

Neu im Kino Zeitreisender will die Welt vor der KI retten

Die „Fluch der Karibik“-Filme haben den US-Regisseur Gore Verbinski berühmt gemacht. Jetzt kommt seine Science-Fiction-Satire „Good Luck, Have Fun, Don’t Die“ ins Kino.
Von Martin Schwickert
 
 