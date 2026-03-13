Buchbesprechung Worüber in Spanien noch immer schwer zu reden ist
Ein aktueller Essay beschreibt das anhaltende Schweigen über die Schrecken des Bürgerkrieges 1936 bis 1939 – und die fatalen Folgen.
Leiden die Deutschen an zu viel Erinnerungskultur? Inzwischen klagen ja nicht nur die Rechten, sondern auch manche Linken darüber, die deutsche Gesellschaft habe sich heillos verstrickt in ihrem Bemühen, die Schrecken des NS-Terrors, des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust im kollektiven Gedächtnis fest zu verankern. Ja, sie sei geradezu neurotisch fixiert auf ein „Nie wieder“ und deshalb moralisch voreingenommen und blind, wenn es beispielsweise um ihre Haltung in den Nahost-Konflikten gehe.