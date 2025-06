Ob am See, im Park oder einfach auf dem Balkon – gute Bücher lassen sich von überall aus lesen. Das sind unsere Buchtipps für die kommenden Sommertage.

Die Urlaubszeit startet und passend dazu kündigen sich in dieser Woche die ersten heißen Temperaturen an.

Ob am Strand, auf dem Balkon oder unterwegs – diese Romane bieten die ideale Sommerlektüre. Sie erzählen von Neuanfängen, Fernweh und emotionalen Begegnungen – und richten sich an alle, die Lust auf gute Geschichten in stimmungsvoller Kulisse haben.

Fünf Sommer mit dir – Carley Fortune

Persephone „Percy“ Fraser, 30, ist erfolgreiche Magazinjournalistin in Toronto. Nachdem sie eine Trennung hinter sich hat, erhält sie einen überraschenden Anruf: Die Mutter ihres Jugendfreundes Sam ist gestorben. Obwohl sie seit zwölf Jahren keinen Kontakt mehr haben, fährt Percy zur Beerdigung ins kanadische Barry’s Bay. In Rückblenden erzählt der Roman, wie Percy und Sam an einem idyllischen See fünf aufeinanderfolgende Sommer lang unzertrennlich wurden. Vom Eisessen am Steg über Wettschwimmen bis zu nächtlichen Gesprächen – aus Freundschaft erwächst die erste große Liebe.

Doch dann, in einem Sommer, geschieht ein Missverständnis, das beide trennt: Sam zieht sich zurück, Percy ist zutiefst verletzt und lehnt später seinen Heiratsantrag ab – aus Unsicherheit über ihre eigene Wertigkeit. Diese schicksalhafte Entscheidung prägt die kommenden Jahre – bis sie sich bei der Beerdigung wiedersehen. Alte Gefühle flammen auf, die Vergangenheit konfrontiert sie, und es beginnt ein zögerlicher Neuanfang.

Penguin Verlag, 416 Seiten

The Unhoneymooners – Christina Lauren

Olive Torres ist chronisch vom Pech verfolgt – im Gegensatz zu ihrer Zwillingsschwester Ami, die gerade ihren Traumtypen heiratet und eine perfekte Hochzeit feiert. Doch ein massiver Zwischenfall am Buffet legt plötzlich fast alle Gäste mit einer Lebensmittelvergiftung lahm – außer Olive und Ethan, dem attraktiven, aber nervig sarkastischen Trauzeugen (und Olives Erzfeind).

Da die Flitterwochenreise nach Hawaii nicht stornierbar ist, springen Olive und Ethan notgedrungen als „Ersatzpaar“ ein – und müssen sich als frisch Verheiratete ausgeben. Zwischen tropischen Stränden, feucht-heißen Nächten und erzwungener Nähe prallen die beiden aufeinander – mit urkomischen, charmanten und zunehmend knisternden Folgen.

Mit seinem sonnigen Setting auf Hawaii, viel Witz, romantischem Knistern und einem lockeren Schreibstil ist The Unhoneymooners die perfekte Feelgood-Lektüre für entspannte Sommertage – leicht, lustig, voller Urlaubsflair und Herz.

Everlove Verlag, 368 Seiten

Mittsommer – Lucy Foley

In „Mittsommer“ lädt ein Luxusresort – genannt The Manor – zur feierlichen Eröffnung an Englands Küste ein. Eingebettet in den Schatten eines uralten Waldes versammelt sich eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft: alte Freunde, Einheimische und die Hebamme aus dem Dorf. Doch unter der idyllischen Oberfläche schwelen Konflikte – Ressentiments zwischen Einheimischen und Gästen brechen auf, Freundschaften zerfallen, geheime Motive treten zutage.

Als die Mittsommernacht in einer exzessiven Party gipfelt, bricht das Hotel in Flammen aus. Am nächsten Morgen wird eine Leiche an den steilen Klippen gefunden – die verschwimmende Grenze zwischen Partylaune und Mord legt ein Netz aus Verdächtigungen und dunklen Familiengeheimnissen frei.

Die Handlung spielt zur Mittsommernacht an Englands Küste – mit düsterer Spannung, sommerlicher Hitze und geheimnisvollen Nächten. Der Kontrast aus idyllischem Urlaubsflair und unterschwelliger Bedrohung macht den Thriller perfekt für heiße Tage mit Gänsehaut-Garantie.

Penguin Verlag, 480 Seiten

Atmosphere – Taylor Jenkins Reid

Im Mittelpunkt steht June Everhart, eine brillante junge Ingenieurin, die 1984 bei der NASA im Umfeld der Space-Shuttle-Missionen arbeitet. Zwischen politischen Spannungen, einem männerdominierten Arbeitsumfeld und aufkeimender Liebe zu einem Kollegen muss sie herausfinden, wofür sie wirklich brennt: Karriere, Selbstverwirklichung oder persönliches Glück. Der Roman verbindet authentische Zeitgeschichte mit emotionaler Tiefe und dem leisen, aber kraftvollen Ringen um Identität und Freiheit.

Die nostalgische Wärme, das Gefühl von Weite und Aufbruch sowie der leicht zu lesende, atmosphärische Stil machen „Atmosphere“ zur idealen Lektüre für lange, sonnige Tage.

Tipp aus der Redaktion: Wer von Taylor Jenkins Reid nicht genug bekommt, sollte sich diesen Sommer auch unbedingt „Malibu Rising“ und „Daisy Jones & The Six“ vornehmen – zwei weitere Highlights mit Sommerflair und starker Erzählkraft.

Ullstein Hardcover Verlag, 416 Seiten

22 Bahnen – Caroline Wahl

Tilda, eine 20-jährige Mathematik‑Studentin, lebt in einer deutschen Kleinstadt und jongliert ihr Studium, einen Job an der Supermarktkasse und die Verantwortung für ihre zehnjährige Schwester Ida – denn ihre Mutter ist alkoholkrank. Jeder Tag endet mit exakt 22 Bahnen im örtlichen Freibad, wo Tilda Ruhe findet und den Alltagsgedanken entkommt. Dann taucht Viktor auf, der Bruder ihrer früheren Jugendfreundin. Zwischen ihnen entwickelt sich behutsam eine Verbindung, während sie beide mit Verantwortung, familiären Problemen und eigenen Träumen ringen. Als Tilda ein Promotionsangebot in Berlin bekommt, muss sie sich entscheiden: bleibt sie bei der Familie oder folgt sie ihrem eigenen Lebensweg?

Eine Geschichte über Verantwortung, Verlust, Sucht und die Suche nach Freiheit; die an leichte Sommertage im Freibad erinnert, obgleich das Buch inhaltlich alles andere als leicht ist.

DuMont Buchverlag GmbH, 208 Seiten

Buchreihe „Romantic Escapes“ – Julie Chaplin

Wohin verreise ich heute? Mit der Buchreihe „Romantic Escapes“ von Julie Chaplin fällt diese Frage nicht schwer. Denn jedes der inzwischen zwölf Bände entführt in ein anderes Land – und erzählt eine charmant-humorvolle Liebesgeschichte, gewürzt mit viel Lokalkolorit.

Während Lia beispielsweise in „Die kleine Villa in Italien“ mehr über ihren leiblichen Vater herauszufinden versucht und sich dabei gegen dessen Manager behaupten muss, welcher von ihrer Identität als Erbschleicherin überzeugt ist, hat Kellnerin Nina in „Die kleine Patisserie in Paris“ mit dem sturen, aber attraktiven Besitzer des Cafés alle Hände voll zu tun. Und im isländischen Band „Das kleine Hotel in Island“ kämpft Managerin Lucy nicht nur mit Schafen im Whirlpool und technischen Ausfällen, sondern auch mit einem mysteriösen Barmann, der offenbar mehr zu verbergen hat, als er zugibt.

Rowohlt Taschenbuchverlag

Aschesommer – Benjamin Cors

Jakob Krogh und Mila Weiss von der Sonderermittlungsgruppe 4 stehen im brütend heißen Sommer vor ihrem wohl härtesten Fall: Zwei eng umschlungene Leichname in einer Tiefkühlkammer auf einem verlassenen Bauernhof – mit einer Botschaft aus Asche: „Das Sterben hat begonnen“. Während die Nachrichten immer kryptischer werden, führt die Spur sie zu einem ebenso brillanten wie wahnsinnigen Täter, der ihnen nicht nur voraus, sondern anscheinend auch mit ihrer tiefsten Vergangenheit verknüpft ist.

Weil Hitze nicht nur Wetter ist, sondern Atmosphäre: Die brütende Sommerhitze in der Stadt und auf dem Land bildet die emotionale Kulisse – lethargisch, beklemmend, undurchsichtig. Ideal für jeden, der in der heißen Jahreszeit nach Spannung mit Gänsehaut sucht.

dtv Verlag, 432 Seiten

Sonntags am Strand – Alexander Oetker

Am 15. August – dem traditionellen Ferragosto – herrscht reges Treiben im italienischen Bagno von Strandwärter Enzo. Er kocht zum ersten Mal nach dem Rezept seiner verstorbenen Frau Spaghetti Carbonara für seine Gäste. Unter seinen wachsamen Augen erleben vier unterschiedliche Paare, Familien und Einzelpersonen kleine Wunder: Jugendliche entdecken erste Gefühle, ein streitendes Elternpaar findet wieder zusammen, ein alter Fischer fasst neuen Lebensmut und Singles öffnen ihr Herz. Gegen Ende des Tages entsteht an Enzos Strandabschnitt die Gewissheit: ein Sonntag kann alles verändern.

Der Roman entfaltet eine sonnendurchflutete Strandatmosphäre: man spürt die Hitze, riecht das Meer und genießt die gelöste Stimmung am Ferragosto-Tag – ein echtes Sommer-Kopfkino, das sich genauso leicht an einem Strand oder Balkon lesen lässt wie unter Palmen.

Atlantik Verlag, 160 Seiten