Das Weihnachtsgeschäft bleibt teilweise weit hinter den Erwartungen zurück. Buchhändlerin Myriam Kunz aus Stuttgart kämpft um ihre Existenz.

Es gibt Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die in der Weihnachtszeit rund 30 bis 40 Prozent ihres Jahresumsatzes erwirtschaften (müssen). Dazu zählt auch Buchhändlerin Myriam Kunz mit ihrem „Buchstäbchen“ an der Schwabstraße. Ihre Mitarbeiterinnen und sie waren auf den alljährlichen Ansturm ab Ende November vorbereitet, doch im Laden herrschte bislang weitestgehend gähnende Leere.