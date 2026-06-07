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  6. Tatort-Star Katja Bürkle zu Gast: Bücher Lack feiert 40-jähriges Bestehen

Buchhandlung in Fellbach Tatort-Star Katja Bürkle zu Gast: Bücher Lack feiert 40-jähriges Bestehen

Buchhandlung in Fellbach: Tatort-Star Katja Bürkle zu Gast: Bücher Lack feiert 40-jähriges Bestehen
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Katja Bürkle, hier in der WDR-„Tatort“-Folge „Die Schöpfung“ (Ausstrahlung Januar 2026), ist an diesem Montag, 8. Juni, bei Bücher Lack zu erleben. Foto: WDR/Thomas Kost

Mit renommierten Gästen wie der Schauspielerin Katja Bürkle und der Fellbacher Autorin Barbara Rose feiert Bücher Lack sein 40-jähriges Bestehen.

Der Treffpunkt für Literaturinteressenten und kaufwillige Leseratten in Fellbach, Bücher Lack, wird, um es mal im hiesigen Idiom zu beschreiben, „gscheit“. Denn vor 40 Jahren hat Gudrun Lack die Buchhandlung in der Cannstatter Straße 9 gegründet.

 

Jetzt wird die vier Jahrzehnte währende Existenz gefeiert – mit einigen hochkarätigen Gästen, die Gudrun Lack und der neue Geschäftsführer Sebastian Rothfuss für ihre nun beginnende Jubiläumswoche an Land ziehen konnten.

Lesung, Gespräch und Signierstunde mit Katja Bürkle

Zum Auftakt an diesem Montag, 8. Juni, steht „ein Treffen mit Katja Bürkle“ auf dem Programm, skizziert als „Lesung, Gespräch, Signierstunde“. Die in Stuttgart geborene und im Fellbacher Stadtteil Schmiden aufgewachsene Katja Bürkle gehört zu den profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands.

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Nach fast 40 Jahren als Inhaberin verkauft Gudrun Lack das Fellbacher Geschäft an ihren Mitarbeiter Sebastian Rothfuss. Beide sehen gute Chancen für den lokalen Buchhandel.

Sie glänzte auf zahlreichen Bühnen der Republik, etwa in Schillers „Räuber“ am Residenztheater München oder am Wiener Burgtheater, oder immer wieder vor einem Millionenpublikum in diversen „Tatort“-Folgen wie auch anderen TV-Krimis.

Zudem ist Katja Bürkle häufig gebuchte Hörbuch- und Radiosprecherin. Für Bücher Lack liest, spricht und intoniert die 47-Jährige aus skandinavischen Krimis – passend zum aktuellen Europäischen Kultursommer in Fellbach – und steht für Fragen zur Verfügung. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung vor der Buchhandlung statt.

Kindernachmittag mit Autorin Barbara Rose

Am Dienstag, 9. Juni, beginnt um 16 Uhr ein Kindernachmittag mit Barbara Rose: Passend zum skandinavischen Kultursommer in Fellbach schreibt die Fellbacher Autorin unter dem Pseudonym Greta Svensson über die schönste Zeit auf der kleinen schwedischen Insel Kullerö. Dort genießen die neunjährigen Tilla, Björn und Oscar die langen Ferientage und stoßen auf ein besonderes Geheimnis um einen Troll. Auch hier ist der Eintritt frei.

Und am Mittwoch, 10. Juni, stellen die Buchhändler des Lack-Teams im Rahmen der Festwoche um 18 Uhr ihre Lieblingsbücher für den Sommer vor. Egal ob Thriller, Romance, Fantasy, Sachbuch – hier kommt jeder auf seine Kosten und erhält Tipps für beste Unterhaltung und Geschenkideen. Auch hier ist keine Anmeldung nötig und der Eintritt ist frei.

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