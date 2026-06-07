Buchhandlung in Fellbach Tatort-Star Katja Bürkle zu Gast: Bücher Lack feiert 40-jähriges Bestehen
Mit renommierten Gästen wie der Schauspielerin Katja Bürkle und der Fellbacher Autorin Barbara Rose feiert Bücher Lack sein 40-jähriges Bestehen.
Mit renommierten Gästen wie der Schauspielerin Katja Bürkle und der Fellbacher Autorin Barbara Rose feiert Bücher Lack sein 40-jähriges Bestehen.
Der Treffpunkt für Literaturinteressenten und kaufwillige Leseratten in Fellbach, Bücher Lack, wird, um es mal im hiesigen Idiom zu beschreiben, „gscheit“. Denn vor 40 Jahren hat Gudrun Lack die Buchhandlung in der Cannstatter Straße 9 gegründet.