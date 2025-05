Die Buchhandlung Taube in Marbach (Kreis Ludwigsburg) erhält den Preis für ihr Engagement in der Leseförderung. Auch einen Buchladen in Bietigheim-Bissingen wird ausgezeichnet.

Sandra Lesacher 21.05.2025 - 08:00 Uhr

Markus Schneider strahlt übers ganze Gesicht. Das tut der Marbacher Buchhändler grundsätzlich gern. Aber an diesem Montagabend hat er einen durchaus erfreulichen Grund zur Freude: Eben hat er in Esslingen die Lese-Eule in Gold überreicht bekommen.