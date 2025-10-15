Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Welche Werte sollen dem eigenen Sohn vermittelt werden? Der Vater aus der Erfolgsserie «Adolescence» will darüber ein besonderes Buch veröffentlichen.
15.10.2025 - 14:08 Uhr
London - Emmy-Preisträger Stephen Graham widmet sich nach dem großen Erfolg der Miniserie "Adolescence" einem neuen Projekt zum Verhältnis von Vätern zu ihren Söhnen. Gemeinsam mit der Psychologin Orly Klein ruft der Schauspieler Männer auf der ganzen Welt dazu auf, Briefe an ihre Jungen mit den Gedanken und Weisheiten zu schreiben, die sie weitergeben möchten. Ein Buch mit einer Auswahl soll im Oktober 2026 erscheinen.