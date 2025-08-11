 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Cooler als Doris Knecht schreibt niemand über das Altern

Buchtipp: „Ja, nein, vielleicht“ Cooler als Doris Knecht schreibt niemand über das Altern

, aktualisiert am 11.08.2025 - 15:03 Uhr
Buchtipp: „Ja, nein, vielleicht“: Cooler als Doris Knecht schreibt niemand über das Altern
1
Abgeklärter Blick auf eine liebesbeglückungsselige Gesellschaft: Doris Knecht Foto:  

Wenn das Leben ein Reparaturfall zu werden beginnt, geht der Spaß erst richtig los – zumindest in Doris Knechts neuem Roman „Ja, nein vielleicht“.

Kultur: Stefan Kister (kir)

Wenn die Kinder erst einmal ausgezogen sind, bleibt ein leerer Raum zurück. Das dadurch entstandene Vakuum im Leben einer alleinerziehenden Mutter hat die österreichische Schriftstellerin Doris Knecht mit dem Erstellen „Einer vollständigen Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“, so der Titel ihres letzten Romans, ausgefüllt. In den Umzugskisten des Übergangs von einer Phase in die andere, in der man beginnt, sich für Todesanzeigen zu interessieren, sammelt sich der Ertrag eines Frauenlebens: Manches davon kommt mit, anderes kann weg. Aber wie sieht es im Hinblick auf letzteres eigentlich mit Männern aus? Darauf gibt der neue Roman eine Antwort: „Ja, nein, vielleicht“.

 

Doch zunächst drohen erst einmal neue Hohlräume, und zwar im Mund der Autorin, die man so nennen darf, weil die Ich-Erzählerin nicht nur bereitwillig Einblicke in das Innenleben ihrer Mundhöhle gewährt, sondern auch in die Entstehung eines Romans – desselben, den man gerade in den Händen hält. Ein Zahn ist dabei, sich zu verabschieden, Parodontose: „Jetzt bin ich ein beginnender Reparaturfall.“ Und es ist nicht der einzige. In ihrem Landhaus ziehen sich Risse durch Decken und Wände, unter dem Dach wütet ein unsichtbarer Marder, was, wie die Autorin bemerkt, ein wiederkehrendes Thema in der deutschsprachigen Literatur ihrer Generation zu sein scheint: „Unsichtbare Tiere, die in den Dächern rumoren, sie verängstigen uns und rauben uns den Schlaf.“

Sie sehen nett aus, aber man sollte es sich zweimal überlegen, sie ins Haus zu lassen. Das gilt für Marder wie Männer. Foto: imago images / blickwinkel

Dass sie sich zum Schreiben ihres neuen Romans aufs Land zurückgezogen hat, hängt mit einem weiteren Schadensfall zusammen. In ihrer Stadtwohnung rumort ein fremder Mann, den eine ihrer Schwestern eingeschleppt hat, die dort vorübergehend um Asyl gebeten hat, offenbar steht es in deren Ehe nicht mehr zum Besten. Mit diesem Kapitel hat die Autorin längst abgeschlossen: „Die meisten Männer machen einem nur Schwierigkeiten“, zumal wenn man wie sie ein Faible für Verrückte hat: „Narzissten, Borderliner, Depressive, Sexsüchtige, Junkies, whatever, ich kenne sie alle, und immer schnalle ich es erst hinterher, wenn der Vorhang schon gefallen ist.“ Doch damit soll Schluss sein. Ihre Zwillinge hat sie alleine aufgezogen und sich mit einem Leben jenseits aller Paarbildungen in heiterer Selbstgenügsamkeit arrangiert.

Unruhe in die abgeklärte Verabschiedung der Imperative einer „liebesbeglückungssüchtigen Gesellschaft“ bringen einzig die Wiederverheiratungsanstalten der besten Freundin – und die Begegnung mit einem früheren Bekannten im Supermarkt mit dem sie sich einmal, lange ist es her, in das neue Millenium geknutscht hat.

Und Suzi Quatro gibt es auch noch

Und plötzlich schält sich dieser Friedrich bei einem zufälligen Besuch aus seiner Radlermontur, bekanntlich trägt man darunter nicht viel, um ein Bad in dem Flüsschen zu nehmen, das über ihr Grundstück fließt. Damit wären die Elemente beisammen. Und wenn Doris Knecht nicht eine so kluge Autorin wäre wie ihre Protagonistin, wüsste man nun schon ungefähr, wo es lang ginge, selbst wenn man nicht unbedingt auf den gemeinsamen Besuch eines Suzi-Quatro-Konzerts gekommen wäre: „Na kuckstu, Suzy Quatro, die gibt es auch noch, wie alt muss die denn jetzt sein.“ Aber so leicht gibt man nicht preis, was man sich aufgebaut hat – ohne Männer. Die Freiheit, sich nicht mehr für einen fremden Blick aufbrezeln zu müssen, den Gang der Dinge einigermaßen gelassen beobachten zu können, die eigene Hinfälligkeit, auch wenn sie sich zunächst vorwiegend im dentalen Raum abspielt.

Doris Knecht wahrt die Balance von Witz und Ernst

Aber man sollte das Erzählen des zwischenmenschlichen Geschehens der überlassen, die etwas davon versteht. Und sich stattdessen auf die Beziehung konzentrieren, die sich zwischen den Lesenden und der Autorin entspinnt. Denn während die Protagonistin das Für und Wieder eines Abenteuers in reiferen Jahren erwägt, ob ein Friedrich nun in ihrem Leben Platz hätte, oder lieber doch nicht, verströmt die Lektüre die ganze Kunst einer reifen Schriftstellerin: die feine Balance zwischen Witz und Ernst, Selbstpreisgabe und Stolz, solitärer Kauzigkeit und utopischem Gemeinsinn. Cooler wurde selten über das Altern geschrieben, entspannter der Feminismus nicht verteidigt. Wer über diese Gaben verfügt und einen Sinn für Rhythmus, das Ineinander gepflegten Satzbaus und lockerer Umgangssprache, kann es sich leisten, die Ratschläge der Lektorin in den Wind zu schreiben und Figuren einzuführen, die machen, was sie wollen.

Unsere Empfehlung für Sie

Jetzt den Literatur-Newsletter abonnieren

Literatur-Newsletter aus der Redaktion Jetzt "StZ Lesezeichen" abonnieren

Bücher sind Schlüssel zur Welt: Jeden Mittwochvormittag schicken wir Ihnen mit dem Newsletter "StZ Lesezeichen" eine Auswahl unserer besten Geschichten aus dem literarischen Leben nach Hause.

Dem entstehenden Roman bekommt der Landaufenthalt mindestens so gut wie der Schwester die Auszeit von ihrer Ehe. Auch wenn es am Schluss zu regnen beginnt, in diesem Übermaß, an das man sich wohl gewöhnen muss. Der Bach tritt über die Ufer. Was das für die Leidenschaften bedeutet? Jedenfalls denkt man mit einem Gefühl an dieses Buch zurück, das man durchaus mit romantischer Liebe verwechseln könnte.

Info

Autorin
Doris Knecht, 1966 in Vorarlberg geboren, ist Kolumnistin (u. a. beim Falter und den Vorarlberger Nachrichten) und Schriftstellerin. Sie lebt in Wien und im Waldviertel.

Werk
Der erste Roman von Doris Knecht, „Gruber geht“ (2011), war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde fürs Kino verfilmt. Zuletzt erschienen „Wald“ (2015), „Alles über Beziehungen“ (2017), „weg“ (2019) und „Die Nachricht“ (2021). Die Verfilmung von Wald kommt im Herbst 2023 in die Kinos. Sie erhielt den Literaturpreis der Stiftung Ravensburger und den Buchpreis der Wiener Wirtschaft.

Weitere Themen

Ausstellung Wim Wenders: Der große Künstler des Sehens

Ausstellung Wim Wenders Der große Künstler des Sehens

Viele seiner Filme sind Legende: Wim Wenders. Am 14. August wird er 80 Jahre alt. Hat im Rückblick alles Bestand, was er geschaffen hat? Eine Ausstellung hakt nach.
Von Adrienne Braun
AC/DC in Karlsruhe: Bis zu 18 Euro Stundenlohn – Veranstalter vergibt noch Jobs für Konzert

AC/DC in Karlsruhe Bis zu 18 Euro Stundenlohn – Veranstalter vergibt noch Jobs für Konzert

Am Sonntag steigt das große AC/DC-Konzert in Karlsruhe. Auch knapp eine Woche vorher schreibt der Veranstalter noch Jobs aus – mit Stundenlöhnen bis zu 18 Euro.
Von Julia Hawener
AC/DC in Karlsruhe für 80 statt 165 Euro erleben

Ticketpreise auf Zweitmarkt im Sinkflug AC/DC in Karlsruhe für 80 statt 165 Euro erleben

AC/DC rocken am 17. August Karlsruhe – und kurz vor dem Konzert purzeln die Ticketpreise. Auf eBay und Co. gibt’s Karten schon ab 80 Euro.
Von Lukas Böhl
Neues Tanzstück: Katja Erdmann-Rajski verleiht Alan Parkers „Birdy“ Flügel

Neues Tanzstück Katja Erdmann-Rajski verleiht Alan Parkers „Birdy“ Flügel

Eine kriegstraumatisierte Hauptfigur, die nicht spricht und sich kaum rührt? Katja Erdmann-Rajski will trotzdem viel Bewegung in ihr neues Tanzstück bringen.
Von Andrea Kachelrieß
Forum am Schlosspark: Wiedersehen mit Sue Jin Kang: Das bietet die neue Tanzsaison in Ludwigsburg

Forum am Schlosspark Wiedersehen mit Sue Jin Kang: Das bietet die neue Tanzsaison in Ludwigsburg

Eine Reise in acht Monaten um die Tanzwelt bietet die neue Saison im Forum am Schlosspark. Zum Auftakt kommt die Stuttgarter Kammertänzerin Sue Jin Kang mit ihrer Kompanie.
Von Andrea Kachelrieß
Hype um Conni-Memes: Welche Erfahrungen machen Stuttgarter Kinderbuchverlage mit Memes?

Hype um Conni-Memes Welche Erfahrungen machen Stuttgarter Kinderbuchverlage mit Memes?

Conni ist nicht nur im Kinderbuch gefragt. Im Netz gibt es so viele Conni-Memes, dass ihr Verlag an geltendes Recht erinnert. Was sagen Stuttgarter Verlage zu Memes?
Von Andrea Kachelrieß
Anne Rabe über Moral-Bashing: „Die Debatte um Brosius-Gersdorf zeigt, wie sich der Zeitgeist verändert hat“

Anne Rabe über Moral-Bashing „Die Debatte um Brosius-Gersdorf zeigt, wie sich der Zeitgeist verändert hat“

Leidet die Gesellschaft, wie oft behauptet wird, unter zu viel Moral oder nicht vielmehr unter dem Gegenteil? Die Schriftstellerin Anne Rabe hat dazu eine klare Meinung.
Von Stefan Kister
Neu im Kino: Und abermals fahren sie aus der Haut

Neu im Kino Und abermals fahren sie aus der Haut

In „Freaky Friday“ tauschten Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan 2003 die Körper – jetzt wiederholen sie das Ganze im Sequel „Freakier Friday“.
Von Martin Schwickert
München: Kunst für Kinder: Große Kunst für kleine Leute

München: Kunst für Kinder Große Kunst für kleine Leute

Das Haus der Kunst wird förmlich überrannt, weil es eine der seltenen Kunstausstellungen für Kinder ist. Aber lohnt sich das Schlangestehen wirklich?
Von Adrienne Braun
Einreiseverbot für Künstler: Botschaft verhindert Künstlergespräch

Einreiseverbot für Künstler Botschaft verhindert Künstlergespräch

Die Stuttgarter Galerie Amann stellt Kunst aus Äthiopien aus. Die Künstler dürfen nicht zur Eröffnung kommen. Warum nicht?
Von Adrienne Braun
Weitere Artikel zu Roman kritik
 