Martina Hefters Roman „Hey guten Morgen, wie geht es Dir?“ ist ein Text über Tattoos, den Planet Melancholia, über ältere Frauen, Nigeria und betrügerische Internet-Chats – und auch eine Wildbiene spielt eine Rolle. Ein absoluter Glücksfall.

Stefan Kister 05.08.2024 - 11:14 Uhr

Hey guten Morgen, wie geht es Dir? – Oh, wer grüßt denn da so frisch? Möglicherweise jemand, der in Wirklichkeit tausende Kilometer entfernt in einem Internetcafé sitzt und sich unter falschen Identitäten in das Leben einsamer Frauen wanzt und der es mit vielen Smileys auf das Geld der von verlockenden Profilbildern Betörten abgesehen hat.