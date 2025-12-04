Buchtipp: Michael Behrendt Die Ameisen sind meine Freunde
„Verhört, verkannt, vereinnahmt – 99 ½ missverstandene Songs“ lautet der Titel eines äußerst unterhaltsamen und erhellenden Buchs über das Verständnis von Liedtexten.
Wer kennt’s nicht? Mitsingen, mitsummen, mitfühlen – auch wenn man den Text gar nicht kennt. Mit diesem Phänomen in unterschiedlichen Ausprägungen hat sich Michael Behrendt beschäftigt. Der Frankfurter Musikjournalist versammelt in seinem Werk „Verhört, verkannt, vereinnahmt. 99 ½ missverstandene Songs“ die populärsten Missverständnisse aus der Pop- und Rockwelt und verspricht „überraschenden Wahrheiten“. Im Fokus steht der Text, die sogenannten Lyrics. Die meisten besprochenen Lieder sind englischsprachig, aber auch Peter Fox, Falko, Udo Jürgens und Fettes Brot haben es in den Band geschafft.