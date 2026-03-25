«Das Vermächtnis» heißt der neue Roman von John Grisham. Mit der Geschichte eines verzweifelt um seine Unschuld kämpfenden Anwalts hält der Bestsellerautor der US-Justiz den Spiegel vor.
25.03.2026 - 07:00 Uhr
Berlin - Um eine liebenswürdige alte Dame, einen etwas windigen Provinzanwalt und ein obskures Testament geht es in John Grishams Anwaltskrimi "Das Vermächtnis". Grisham entführt uns in seinem neuen Werk in eine gemächlich vor sich hindösende Kleinstadt in Virginia, die plötzlich durch einen Sensationsprozess in einen Strudel nationaler Aufmerksamkeit gezogen wird.