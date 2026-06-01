Der Bereich rund um den als «Timmy» bekannten toten Buckelwal wird für die Freiluft-Obduktion vorbereitet. Experten hoffen auf Antworten zur Todesursache.
Anholt - Auf der dänischen Insel Anholt laufen die Vorbereitungen für die Untersuchung des als "Timmy" bekannten Buckelwals. Ein Bergungsteam hatte den Kadaver des Tieres am Wochenende mit einem Stahlseil aus dem flachen Wasser auf den Strand gezogen. Mit Hilfe eines Radladers wurde nun der sandige Untergrund rund um den Wal geglättet. Anschließend wurden einige Metallplatten ausgelegt.