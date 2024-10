900 000 Menschen besuchten vergangenes Jahr den Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Dieses Jahr soll die Millionen-Marke geknackt werden. Am 26. November geht es los.

In viereinhalb Wochen legt sich wieder der Duft von gebrannten Mandeln, Kastanien und von Glühwein über den Ludwigsburger Marktplatz. Vom 26. November an kann 27 Tage lang flaniert werden. Der weit über die Region hinaus bekannte und beliebte Weihnachtsmarkt öffnet einen Tag früher als die Konkurrenz in der Landeshauptstadt.

Mit wie vielen Besuchern wird gerechnet?

900 000 Besucher kamen im vergangenen Jahr in der Weihnachtszeit nach Ludwigsburg. Die Besucher reisen nicht nur aus der ganzen Region Stuttgart in die Barockstadt, sondern auch aus dem Ausland. Vor allem aus Frankreich, der Schweiz, Österreich und Norditalien, weiß Mario Kreh, der Geschäftsführer des Eigenbetriebs Events & Tourismus.

In diesem Jahr soll wieder die Millionen-Marke geknackt werden. Kreh ist optimistisch, dass es klappt. Wenn das Wetter mitspielt. Vor einem Jahr hatte ein Sturm zwei Tage nach der Eröffnung für Schrecksekunden gesorgt. Eine Sturmböe hatte den großen Weihnachtsbaum erfasst. Die Feuerwehr konnte die Tanne am Ende verkeilen und retten, doch der Bereich um die Bühne musste zunächst großflächig abgesperrt werden, einzelne Stände mussten pausieren. Auch das Bühnenprogramm auf der Bühne fiel eine Weile aus. „Das Wetter kann ja aber nicht jedes Jahr doof sein“, hofft Kreh. „Dieses Jahr sind wir mit gutem Wetter dran.“

Wie viele Stände wird es auf dem Weihnachtsmarkt geben?

Neuerungen sind nicht geplant. Zumindest nicht im großen Stil. 150 Stände wird es auf dem Weihnachtsmarkt geben. Etwa die Hälfte der Aussteller verkaufen Kunsthandwerk, Dekoartikel, Kleidung und ähnliches. „Das ist genau der Mix, den wir wollen“, freut sich Kreh. Apropos freuen. Groß ist die Freude, dass das Gerüst an der katholischen Dreieinigkeitskirche nach fast einem Jahr entfernt ist. Bis zum Weihnachtsmarkt sollte die Sanierung fertig sein und am Ende gelang die Punktlandung.

Wann beginnt der Aufbau?

Die Beschicker beginnen mit dem Aufbau ihrer Stände am 18. November. Am 13. November wird der große Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Betonpoller für die Lichtengel kommen vom 5. November an an ihren Platz. „Die Engel erstrahlen dann die Woche drauf“, kündigt Kreh an.

Was gibt es Neues auf dem Weihnachtsmarkt?

In Kooperation mit regionalen Partnern wurde in den Vorjahren eine eigene Produktlinie zum Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt entwickelt. Ab November sind die Glühweine, alkoholfreier Punsch, Schokoladen-Kreationen, Kastanienlebkuchen und der spezielle Weihnachtstee unter anderem in der Tourist-Information sowie später dann auch am Stand auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich. Neu im Sortiment ist heuer ein regionales Weingelee. Dieses wird es neben den Sorten mit rotem und weißem Glühwein auch als alkoholfreie Variante aus Punsch geben.

Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen?

Die Security ist gesetzt. Darüber hinaus hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um die Sicherheitslage in Deutschland zu verbessern. Zwei Gesetzentwürfe wurden Mitte Oktober im Bundestag und im Bundesrat beraten. Ein Bestandteil ist ein Messerverbot bei Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten und anderen öffentlichen Veranstaltungen. Kreh: „Ich gehe davon aus, dass die Gesetzgebung bis zum Weihnachtsmarkt steht.“

Eröffnung: Der Weihnachtsmarkt wird am 26. November um 18 Uhr eröffnet

Dauer: Bis 22. Dezember haben die Buden dann offen

Zeiten: Der Markt ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet