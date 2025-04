Diese Romane stehen aktuell ganz oben auf den Wunschlisten vieler Leserinnen und Leser. Sie gehören zu den meistgewünschten Titeln in Online-Shops, tauchen in Social-Media-Buchempfehlungen auf und sind Gesprächsthema in Buchhandlungen.

Viele von den Büchern auf dieser Liste sind direkt nach Erscheinen in die Bestsellerlisten eingestiegen. Mit dabei sind fesselnde Thriller, literarische Familiengeschichten, bewegende Biografien und Fantasy-Abenteuer, die in andere Welten entführen.

Ob zum Verschenken oder für die eigene Leseliste: Diese Bücher stehen derzeit bei besonders vielen Menschen ganz oben – und das völlig zu Recht. Wer nach neuem Lesestoff sucht, den gerade besonders viele Menschen lesen (oder lesen wollen), ist hier genau richtig.

Sebastian Fitzek – Der Nachbar

Erscheinungsdatum: 22. Oktober 2025 | Droemer Verlag | 400 Seiten

Sebastian Fitzek liefert einen neuen Psychothriller: Die Strafverteidigerin Sarah leidet an der Angst vor Einsamkeit – doch das wahre Grauen beginnt, als sie bemerkt, dass sie nie wirklich allein war. Ein geheimnisvoller Nachbar beobachtet sie unbemerkt, rund um die Uhr.

Suzanne Collins – Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an

Erscheinungsdatum: 18. März 2025 | Oetinger Verlag | 464 Seiten

Zum 50. Jubiläum der Hungerspiele verdoppelt das Kapitol die Zahl der Tribute – eine grausame Geste der Machtdemonstration. Im Mittelpunkt steht Haymitch Abernathy aus Distrikt 12, ein junger Mann mit scharfem Verstand und einer rebellischen Ader. Als sein Name gezogen wird, beginnt für ihn eine brutale Reise, die nicht nur sein Leben, sondern auch seine Sicht auf Panem für immer verändern wird. Suzanne Collins erzählt mit emotionaler Tiefe und düsterer Spannung die Vorgeschichte einer Figur, die später Mentor von Katniss Everdeen werden soll.

Liz Moore – Der Gott des Waldes

Erscheinungsdatum: 28. Februar 2025 | C.H.Beck Verlag | 590 Seiten

Ein heißer August im Jahr 1975, eine verschwundene Teenagerin und ein Camp in den Wäldern der Adirondacks: Als Barbara Van Laar nicht mehr in ihrer Koje liegt, beginnt eine fieberhafte Suche – denn sie ist nicht irgendein Mädchen, sondern die Tochter einer einflussreichen Familie. Gleichzeitig ist sie die Schwester von Bear, der vor Jahren spurlos verschwand. Während das Camp aufgewühlt ist, dringen alte Ängste, verdrängte Erinnerungen und dunkle Familiengeheimnisse an die Oberfläche. Unser Redakteur meint: Der spannendste Roman des Frühjahrs.

Christoph Kramer – Das Leben fing im Sommer an

Erscheinungsdatum: 13. März 2025 | Kiepenheuer & Witsch Verlag | 256 Seiten

Christoph Kramer, Fußballweltmeister von 2014, erzählt in seinem literarischen Debüt eine bewegende Coming-of-Age-Geschichte: Sommer 2006 – Hitzerekorde, WM-Fieber und jugendlicher Aufbruch. Der 15-jährige Chris verbringt die Tage im Freibad und die Nächte mit Freunden auf dem Dach einer alten Scheune. Er träumt davon, Fußballprofi zu werden – und davon, endlich cool zu sein. Als sich plötzlich das schönste Mädchen der Schule für ihn interessiert, gerät sein Leben ins Wanken. Es beginnt eine emotionale Reise voller Unsicherheit, Mut und Freundschaft.

Callie Hart – Quicksilver: Tochter des Silbers. Gefangener der Schatten.

Erscheinungsdatum: 19. März 2025 | Penguin Verlag | 864 Seiten

Als Saeris ein magisches Portal öffnet, findet sie sich in einer Welt voller Legenden, Intrigen und Fae-Krieger wieder. Zwischen Krieg, Magie und Liebe muss sie sich entscheiden: für ihre Macht oder ihr Herz. Ein epischer Fantasy-Roman für Fans großer Gefühle.

Freida McFadden – Die Kollegin

Erscheinungsdatum: 26. März 2025 | Heyne Verlag | 384 Seiten

Dawn ist still, merkwürdig – und plötzlich verschwunden. Ihre Kollegin Natalie macht sich auf die Suche und stößt auf dunkle Geheimnisse. Ein fesselnder Psychothriller über Misstrauen im Büro und die Frage, wie gut man seine Kollegen wirklich kennt.

Kristine Bilkau – Halbinsel

Erscheinungsdatum: 19. März 2025 | Luchterhand Verlag | 224 Seiten

Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2025: Kristine Bilkau erzählt in eindringlicher Sprache von einer Mutter-Tochter-Beziehung am Wendepunkt. Nach einem Zusammenbruch kehrt die junge Linn zurück auf die nordfriesische Halbinsel, wo ihre Mutter Annett seit Jahren allein lebt. Was als kurze Auszeit gedacht war, wird zu einer Konfrontation mit Erwartungen, Lebensentwürfen und dem Gefühl, nicht mehr weiterzuwissen.

Christoph Hein – Das Narrenschiff

Erscheinungsdatum: 16. März 2025 | Suhrkamp Verlag | 750 Seiten

Mit epischer Kraft erzählt Christoph Hein in seinem neuen Gesellschaftsroman von Aufbruch, Illusionen und historischem Scheitern: Im Zentrum steht die Gründung und der Untergang der DDR – aus der Perspektive unterschiedlichster Menschen, die sich an Bord eines Staates wiederfinden, der ihnen Sicherheit verspricht, sie aber zunehmend in die Irre führt.

Evie Woods – Der verschwundene Buchladen

Erscheinungsdatum: 2. September 2024 | Adrian & Wimmelbuchverlag | 464 Seiten

Drei Fremde entdecken einen magischen, verschwundenen Buchladen – und ihr eigenes Leben verändert sich grundlegend. Während sie in eine Welt voller Geheimnisse eintauchen, wird ihnen klar, dass ihre Geschichten ebenso außergewöhnlich sind wie die Bücher, die sie lieben. Ein zauberhafter Roman über Freundschaft, Literatur und die Magie der eigenen Geschichte.

Tahsim Durgun – Mama, bitte lern Deutsch

Erscheinungsdatum: 3. März 2025 | Knaur Verlag | 208 Seiten

Mit messerscharfem Blick, poetischer Sprache und trockenem Humor erzählt Tahsim Durgun von einer Kindheit zwischen Amtsbriefen und Aldi-Katalogen, zwischen kurdischer Herkunft und deutscher Bürokratie. Seine Erfahrungen stehen stellvertretend für viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte, die oft übersehen werden. Dabei ist „Mama, bitte lern Deutsch“ nicht nur ein autobiografischer Rückblick, sondern auch eine wütende, liebevolle und reflektierte Abrechnung mit struktureller Ungleichheit – und eine stille Hommage an die Stärke migrantischer Mütter, die unsichtbare Kämpfe führen, Tag für Tag.

Diese Bücher gehören aktuell zu den meistgewünschten Titeln, basierend auf der Kategorie „Am häufigsten gewünscht“ auf Amazon. Viele Leserinnen und Leser haben sie bereits entdeckt – und einige davon haben es bereits auf die Bestsellerlisten geschafft.