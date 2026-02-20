Es ist eine Chance, seine Kultur zu präsentieren und Übersetzungen ins Deutsche zu steigern: Nach Tschechien und Chile kommt 2028 Rumänien als Ehrengast zur Frankfurter Buchmesse.

dpa 20.02.2026 - 13:40 Uhr

Frankfurt - Rumänien wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2028. Der Ehrengast-Vertrag sei in Bukarest unterzeichnet worden, teilte die Frankfurter Buchmesse am Freitag mit. "Rumänische Literatur ist in Europa längst präsent – getragen von einer starken Gegenwartsliteratur", sagte der Direktor der Buchmesse, Juergen Boos. Die Bücher würden von einem Land erzählen, das politische Umwälzungen, Zensur und Neuanfänge erlebt hat.