Der Frankfurter Traditionsverlag verlegt seinen Hauptsitz in die Hauptstadt. Frankfurt bleibt nach Angaben des Unternehmens aber ein wichtiger Anker.

dpa 16.06.2026 - 13:32 Uhr

Frankfurt/Main - Die S. Fischer Verlage verlegen ihren Hauptsitz von Frankfurt nach Berlin. "Mit diesem Schritt kehrt einer der traditionsreichsten und renommiertesten deutschen Buchverlage an den Ort seines Ursprungs zurück und richtet sich zugleich strategisch für die Zukunft aus", teilte der Verlag mit. Der Umzug sei für Sommer 2027 geplant.