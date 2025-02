Ob packende Thriller, bewegende Liebesgeschichten oder tiefgründige Romane – einige Bücher schaffen es, innerhalb kürzester Zeit besonders viele Leserinnen und Leser in ihren Bann zu ziehen. Sie werden in sozialen Netzwerken diskutiert, von Buchhändlerinnen empfohlen und landen in den Wunschlisten vieler Leseratten ganz oben.

Ein Blick auf die aktuellen Favoriten zeigt eine spannende Mischung aus unterschiedlichen Genres. Diese Romane stehen derzeit besonders hoch im Kurs und versprechen großartige Lesestunden.

Wolf Haas – Wackelkontakt

Erscheinungsdatum: 9. Januar 2025 | Hanser Verlag | 240 Seiten

Franz Escher wartet auf den Elektriker – seine Steckdose hat einen Wackelkontakt. Um sich die Zeit zu vertreiben, liest er ein Buch über den Mafia-Kronzeugen Elio Russo. Dieser sitzt im Gefängnis, fürchtet um sein Leben und liest ein Buch – über Franz Escher. Was als zwei scheinbar unabhängige Geschichten beginnt, verwebt sich zu „zwei erzählerischen Schaltkreisen, dass die Funken nur so sprühen“.

Bela B Felsenheimer – Fun

Erscheinungsdatum: 27. Januar 2025 | Heyne Verlag | 368 Seiten

Fünf Musiker, drei Konzerte, eine Stadt in der Provinz. Eine Woche im Leben der Band nbl/nbl – und eine Woche, nach der nichts mehr so ist wie zuvor. Bela B Felsenheimer, bekannt als Drummer von Die Ärzte, liefert einen Roman über Musik, Freundschaft und die Momente, die alles verändern.

Emily Rudolf – Das Dinner – Alle am Tisch sind gute Freunde. Oder?

Erscheinungsdatum: 29. Januar 2025 | FISCHER Scherz | 464 Seiten

Jonathan und Lotta laden ihre alte Freundesgruppe in ein abgelegenes Restaurant ein – doch ein Platz bleibt leer: Vor fünf Jahren verschwand ihre Freundin Maria spurlos. Während des Treffens beginnen sie ein Krimi-Dinner, doch schnell verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel und Realität. Verstörende Erinnerungen kommen hoch, während draußen ein Sturm aufzieht. Ist Maria noch am Leben? Oder sitzt ein Mörder mit am Tisch?

Ali Hazelwood – Deep End – Die unausweichliche Unanständigkeit von Liebe

Erscheinungsdatum: 4. Februar 2025 | Rütten & Loening | 554 Seiten

Scarlett Vandermeer, einst Turmspringerin, hat sich nach einer Verletzung völlig auf ihr Studium konzentriert. Für Beziehungen bleibt keine Zeit – bis sie Lukas Blomqvist begegnet, einem ehrgeizigen Schwimmer. Was als unverbindliches Arrangement beginnt, entwickelt sich zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Ein mitreißender New-Adult-Roman über Disziplin, Leidenschaft und die Unvorhersehbarkeit der Liebe.

Evie Woods – Der verschwundene Buchladen

Erscheinungsdatum: 2. September 2024 | Adrian & Wimmelbuchverlag | 464 Seiten

Drei Fremde entdecken einen magischen, verschwundenen Buchladen – und ihr eigenes Leben verändert sich grundlegend. Während sie in eine Welt voller Geheimnisse eintauchen, wird ihnen klar, dass ihre Geschichten ebenso außergewöhnlich sind wie die Bücher, die sie lieben. Ein zauberhafter Roman über Freundschaft, Literatur und die Magie der eigenen Geschichte.

Rebecca Yarros – Onyx Storm

Erscheinungsdatum: 21. Januar 2025 | dtv Verlag | 928 Seiten

Im dritten Band der beliebten „Fourth Wing“-Reihe ist Violet nicht länger eine Schülerin – sie steht mitten im Krieg. Feinde lauern innerhalb und außerhalb der Mauern des Basgiath War College. Um zu überleben, muss sie Verbündete finden, doch das bedeutet, sich weit hinauszuwagen. Ein epischer Fantasy-Roman über Macht, Magie und die gefährliche Suche nach der Wahrheit.

Anika Decker – Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben

Erscheinungsdatum: 9. Januar 2025 | dtv Verlag | 464 Seiten

Nina, bald 50, geschieden und Mutter zweier Kinder, hadert mit den Ungerechtigkeiten ihres Lebens. Ihr Ex-Mann lebt in einer Villa mit seiner neuen, jungen Frau, während sie sich mit einer kleinen Wohnung begnügen muss. Doch dann tritt David, zwanzig Jahre jünger, in ihr Leben – und alles gerät ins Wanken. Eine humorvolle, kluge Geschichte über die Liebe, gesellschaftliche Erwartungen und das Glück in der zweiten Lebenshälfte – geschrieben von der Autorin von „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“.

Kurt Prödel – Klapper

Erscheinungsdatum: 30. Januar 2025 | Park/Ulstein | 256 Seiten

Sommer 2011. Klapper, 16, verbringt die Ferien alleine am Computer – bis Bär auftaucht, die seine Liebe zum Zocken teilt. Mit ihr fühlt er sich unverwundbar. Doch Jahre später holt ihn die Vergangenheit ein. Eine eindringliche Geschichte über Freundschaft, Verlust und das Erwachsenwerden in einer digitalen Welt, geprägt von Zitroneneistee, Counter-Strike und Kollegah-Punchlines.

Matt Haig – Die Mitternachtsbibliothek

Erscheinungsdatum: 3. April 2023 | Droemer | 320 Seiten

Was wäre, wenn man die Chance hätte, all die Leben auszuprobieren, die man nie gelebt hat? Nach einem Suizidversuch findet sich Nora in einer magischen Bibliothek im Jenseits wieder, in der jedes Buch eine alternative Realität zeigt. Doch kann man in einem anderen Leben wirklich glücklich werden? Ein philosophischer, berührender Roman, der bereits seit fast zwei Jahren begeistert mit seiner Geschichte über verpasste Chancen und die Suche nach dem Sinn des Lebens.

Kathrin Weßling – Sonnenhang*

Erscheinungsdatum: 28. Januar 2025 | Rowohlt | 224 Seiten

Katharina ist Ende dreißig, ihre Freundinnen bekommen Kinder, Instagram zeigt perfekte Familienidyllen – und sie selbst erfährt, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Halt findet sie in einem Ehrenamt in der Seniorenresidenz Sonnenhang, wo sich ihr Blick auf das Leben verändert. Eine bewegende Geschichte über neue Wege, späte Erkenntnisse und die Frage, was am Ende wirklich zählt.

Diese Bücher gehören aktuell zu den meistgewünschten Titeln, basierend auf der Kategorie „Am häufigsten gewünscht“ auf Amazon. Viele Leserinnen und Leser haben sie bereits entdeckt – und einige davon haben es bereits auf die Bestsellerlisten geschafft.