Diese Bücher gehören aktuell zu den meistgelesenen Titeln. Sie dominieren die Bestsellerlisten, werden überall empfohlen und begeistern ein breites Publikum. Wer auf der Suche nach neuem Lesestoff ist, wird hier sicher fündig.

Der Bücherherbst ist in vollem Gange – und kaum eine Wunschliste kommt ohne diese Titel aus. Ob packende Spannung bei Simon Beckett, ein neuer Asterix-Band voller Witz, inspirierende Lebenshilfe von Mel Robbins oder kulinarische Entdeckungen mit The Duc Ngo: Diese Neuerscheinungen sorgen für Gesprächsstoff.

Zwischen großen Emotionen, politischen Enthüllungen und literarischen Reisen durch ferne Welten ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Sebastian Fitzek – Der Nachbar

Erscheinungsdatum: 22. Oktober 2025 | Droemer | 368 Seiten

Sarah Wolff, Strafverteidigerin und alleinerziehende Mutter, leidet an Monophobie – der Angst vor dem Alleinsein. Nach dem Umzug mit ihrer Tochter an den Berliner Stadtrand glaubt sie, endlich Ruhe gefunden zu haben. Doch sie ist nicht so allein, wie sie denkt: Ein unbekannter Nachbar beobachtet sie ununterbrochen und ist ihr näher, als ihr lieb sein kann.

Didier Conrad, Fabcaro – Asterix 41: Asterix in Lusitanien

Erscheinungsdatum: 23. Oktober 2025 | Egmont Comic Collection | 48 Seiten

Im 41. Abenteuer verschlägt es Asterix und Obelix nach Lusitanien, dem heutigen Portugal. Ein Fremder bittet die Gallier um Hilfe, um ein gefährliches Komplott gegen Cäsar aufzudecken. Zwischen römischen Intrigen, Fado und Fischgerichten müssen die Freunde beweisen, dass der Zaubertrank auch fern der Heimat wirkt – sehr zum Leidwesen von Obelix, der mit Kabeljau wenig anfangen kann.

SenLinYu – Alchemised

Erscheinungsdatum: 23. September 2025 | Forever | 1232 Seiten

Als letzte Überlebende des Widerstands gerät Helena Marino nach Jahren der Gefangenschaft in die Gewalt von Kaine Ferron, dem gefürchteten High Reeve. Während sie auf seinem Anwesen die Geheimnisse ihrer Mitstreiter schützen will, versucht Kaine, ihre verdrängten Erinnerungen mit alchemistischer Macht zu entschlüsseln. Doch Helena weiß selbst nicht, was in den letzten Kriegsjahren geschah – und ob sie wirklich nur eine einfache Heilerin war. Im Kampf ums Überleben offenbart sich eine unerwartete Verbindung zwischen den beiden, die alles verändern könnte.

Virginia Roberts Giuffre – Nobody’s Girl: Meine Geschichte von Missbrauch und dem Kampf um Gerechtigkeit

Erscheinungsdatum: 18. November 2025 | Yes Publishing | 400 Seiten

Virginia Roberts Giuffre erzählt in ihrem posthum erschienenen Memoir ihre ganze Geschichte – von den Jahren des Missbrauchs durch Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell bis zu ihrem mutigen Kampf für die Wahrheit. „Nobody’s Girl“ ist ein erschütterndes Zeugnis über Macht, Überleben und den unbeugsamen Willen, Gerechtigkeit zu finden – und die Stimme einer Frau, die nicht länger schweigen wollte.

Katja Gloger, Georg Mascolo – Das Versagen

Erscheinungsdatum: 16. Oktober 2025 | Ullstein | 496 Seiten

Gloger und Mascolo beleuchten in ihrem investigativen Werk die blinden Flecken deutscher Russlandpolitik. Basierend auf Geheimdokumenten und Zeitzeugeninterviews zeigen sie, wie jahrzehntelange Fehleinschätzungen den Weg zum Ukrainekrieg ebneten. Ein packendes und schonungslos recherchiertes Buch über Macht, Ignoranz und politische Illusionen.

Dan Brown – The Secret of Secrets

Erscheinungsdatum: 9. September 2025 | Lübbe | 800 Seiten

Der Symbolforscher Robert Langdon reist mit seiner Freundin Katherine Solomon nach Prag, wo sie ein Buch über die wahre Natur des menschlichen Bewusstseins veröffentlichen will. Doch ein brutaler Mord zerstört alle Pläne: Katherine verschwindet spurlos, ebenso ihr Manuskript. Langdon gerät ins Visier einer mächtigen Organisation und wird von einem mysteriösen Angreifer verfolgt, der scheinbar direkt aus Prags uralten Mythen stammt – und nur ein Ziel kennt: Rache.

The Duc Ngo – Neue asiatische Küche

Erscheinungsdatum: 28. Oktober 2025 | Dorling Kindersley Verlag | 272 Seiten

Star-Koch The Duc Ngo präsentiert über 100 Gerichte aus seinen Kultrestaurants – von Pho Bo Tai bis Tuna Tataki. Seine moderne Interpretation asiatischer Küche verbindet traditionelle Aromen mit internationalen Einflüssen. Das Buch bietet exklusive Einblicke in Ducs kreative Welt und zeigt, wie raffinierte Gerichte auch zu Hause gelingen.

Mel Robbins – Die „Let Them“-Theorie: Zwei Worte, die dein Leben verändern werden

Erscheinungsdatum: 1. Mai 2025 | Goldmann Verlag | 368 Seiten

Mel Robbins zeigt, wie zwei einfache Worte – „Lass sie“ – helfen, Kontrolle loszulassen und innere Ruhe zu finden. Das Buch liefert praktische Strategien, um sich von Erwartungen anderer zu lösen, Selbstvertrauen aufzubauen und gelassener zu leben. Ein inspirierender Leitfaden für mehr Klarheit, Fokus und Freiheit im Alltag. Erschienen ist das Buch bereits im Mai – durch Social Media erlebt der Ratgeber aktuell einen Hype.

Simon Beckett – Knochenkälte

Erscheinungsdatum: 5. November 2025 | Rowohlt Wunderlich | 464 Seiten

Ein Schneesturm, ein abgelegenes Dorf und ein schockierender Fund: In den Wurzeln einer Fichte entdeckt David Hunter ein Skelett. Als der Sturm das Dorf abschneidet, muss der Forensiker den Fall allein lösen – und stößt auf düstere Geheimnisse. Der siebte Band der David-Hunter-Reihe verspricht Hochspannung bis zur letzten Seite.

Rita Falk – Apfelstrudel-Alibi: Ein Provinzkrimi (Franz-Eberhofer-Reihe, Band 13)

Erscheinungsdatum: 16. Oktober 2025 | dtv Verlagsgesellschaft | 336 Seiten

Im 13. Fall der beliebten Eberhofer-Krimireihe hat Franz Eberhofer wieder alle Hände voll zu tun. Richter Moratschek ist überzeugt, dass der Tod seiner Patentochter Letitia kein Unfall war. Die Spuren führen nach Südtirol, wo Eberhofer in den Dolomiten ermittelt, während sein Kollege Rudi undercover auf einem Campingplatz recherchiert. Schnell wird klar, dass hinter dem vermeintlichen Unglück mehr steckt, als zunächst vermutet.

Ob als Geschenk, für gemütliche Lesestunden auf dem Sofa oder einfach zum Abschalten zwischendurch – die aktuellen Favoriten zeigen, wie vielfältig und lebendig die Buchwelt gerade ist. Sie greifen Themen auf, die bewegen, erzählen Geschichten, die lange nachhallen, und bieten Unterhaltung auf höchstem Niveau. Wer nach neuer Lektüre sucht, findet hier Inspiration – und vielleicht schon das nächste Lieblingsbuch.