Diese Romane zählen derzeit zu den gefragtesten Titeln. Sie stehen auf den Bestsellerlisten, werden vielfach empfohlen und finden ein großes Publikum. Wer nach neuem Lesestoff sucht, dürfte hier fündig werden.

Ob fesselnde Thriller, bewegende Liebesgeschichten oder tiefgründige Gesellschaftsromane – manche Titel gewinnen innerhalb kurzer Zeit eine große Leserschaft. Sie sorgen in sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff, werden von Buchhandlungen empfohlen und stehen bei vielen ganz oben auf der Wunschliste.

Ein Blick auf die aktuellen Favoriten zeigt eine vielfältige Auswahl aus unterschiedlichen Genres. Diese Romane sind derzeit besonders gefragt und bieten abwechslungsreiche Lektüre.

SenLinYu – Alchemised

Erscheinungsdatum: 23. September 2025 | Forever | 1232 Seiten

Als letzte Überlebende des Widerstands gerät Helena Marino nach Jahren der Gefangenschaft in die Gewalt von Kaine Ferron, dem gefürchteten High Reeve. Während sie auf seinem Anwesen die Geheimnisse ihrer Mitstreiter schützen will, versucht Kaine, ihre verdrängten Erinnerungen mit alchemistischer Macht zu entschlüsseln. Doch Helena weiß selbst nicht, was in den letzten Kriegsjahren geschah – und ob sie wirklich nur eine einfache Heilerin war. Im Kampf ums Überleben offenbart sich eine unerwartete Verbindung zwischen den beiden, die alles verändern könnte.

Dan Brown – The Secret of Secrets

Erscheinungsdatum: 9. September 2025 | Lübbe | 800 Seiten

Der Symbolforscher Robert Langdon reist mit seiner Freundin Katherine Solomon nach Prag, wo sie ein Buch über die wahre Natur des menschlichen Bewusstseins veröffentlichen will. Doch ein brutaler Mord zerstört alle Pläne: Katherine verschwindet spurlos, ebenso ihr Manuskript. Langdon gerät ins Visier einer mächtigen Organisation und wird von einem mysteriösen Angreifer verfolgt, der scheinbar direkt aus Prags uralten Mythen stammt – und nur ein Ziel kennt: Rache.

Ken Follett – Stonehenge – Die Kathedrale der Zeit

Erscheinungsdatum: 23. September 2025 | Lübbe | 672 Seiten

Mit seinem neuen Roman widmet sich Bestsellerautor Ken Follett einem der faszinierendsten Rätsel der Menschheitsgeschichte: dem Ursprung von Stonehenge. Im Zentrum der Geschichte steht Seft, ein talentierter Feuersteinhauer, der zur Sommersonnenwende über die Große Ebene zieht, um an den rituellen Feierlichkeiten teilzunehmen. Dort will er nicht nur seine kunstvoll gefertigten Steine eintauschen, sondern auch Neen wiedersehen, die Frau, die er liebt. Neens Familie bietet ihm Schutz vor seinem gewalttätigen Vater und seinen Brüdern – und eröffnet ihm eine neue Zukunft.

Evie Woods – Die geheimnisvolle Bäckerei in der Rue de Paris

Erscheinungsdatum: 5. September 2025 | Adrian & Wimmelbuchverlag | 384 Seiten

Nach dem Erfolg ihres millionenfach verkauften Romans „Der verschwundene Buchladen“ legt die Autorin nun eine neue Geschichte vor, die Magie, Alltag und Neubeginn miteinander verbindet.

Für Edie Lane scheint der Umzug nach Frankreich der Beginn eines neuen Lebens zu sein. Mit einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung verlässt sie Irland, um ihren Traumjob in einer Pariser Bäckerei anzutreten – nur um festzustellen, dass weder sie noch die Bäckerei dort sind. Stattdessen landet sie in Compiègne, weit entfernt von ihren ursprünglichen Plänen. Doch was zunächst wie ein Missverständnis aussieht, entpuppt sich als Chance: Edie entdeckt, dass dies vielleicht nicht der Ort ist, an dem sie sein wollte – aber genau der Ort, an dem sie sein soll.

Sebastian Fitzek – Der Nachbar

Erscheinungsdatum: 22. Oktober 2025 | Droemer | 368 Seiten

Sarah Wolff, Strafverteidigerin und alleinerziehende Mutter, leidet an Monophobie – der Angst vor dem Alleinsein. Nach dem Umzug mit ihrer Tochter an den Berliner Stadtrand glaubt sie, endlich Ruhe gefunden zu haben. Doch sie ist nicht so allein, wie sie denkt: Ein unbekannter Nachbar beobachtet sie ununterbrochen und ist ihr näher, als ihr lieb sein kann.

Jussi Adler-Olsen, Stine Bolther, Line Holm – Tote Seelen singen nicht

Erscheinungsdatum: 1. Oktober 2025 | Penguin Verlag | 560 Seiten

Eine der erfolgreichsten Thrillerserien der Welt geht in eine neue Runde. „Tote Seelen singen nicht“ ist der elfte Fall für das „Sonderdezernat Q“.

Carl Mørck hat den Dienst bei der Kopenhagener Polizei quittiert. Seine Nachfolge übernimmt die französische Ermittlerin Helena Henry aus Lyon, die gleich bei ihrem ersten Auftritt für Spannungen sorgt. Als eine grausame Mordserie Kopenhagen erschüttert, bleibt keine Zeit für interne Konflikte. Die Spur führt weit zurück in die Vergangenheit – in ein ehemaliges Sängerinternat, in dem sich Schreckliches ereignet hat. Und ausgerechnet Carl liefert dem Team den entscheidenden Hinweis.

Kyra Groh – The Pumpkin Spice Latte Disaster

Erscheinungsdatum: 9. Oktober 2025 | Forever | 496 Seiten

Für die Hochzeit ihrer Schwester kehrt die 26-jährige Jude widerwillig in ihre Heimatstadt zurück – ein Ort, der für all das steht, was sie vermeiden will: Routine, Kleinstadtleben und neugierige Nachbarn. Doch in Lower Whilby läuft nichts nach Plan. Besonders der mürrische Barista James, Sohn legendärer Britpop-Stars, sorgt für Chaos. Als Jude für ihren Musikpodcast ein Interview von ihm will und schließlich sogar in seinem Café aushelfen muss, beginnt zwischen den beiden eine unerwartete Dynamik.

Rita Falk – Apfelstrudel-Alibi: Ein Provinzkrimi (Franz-Eberhofer-Reihe, Band 13)

Erscheinungsdatum: 16. Oktober 2025 | dtv Verlagsgesellschaft | 336 Seiten

Im 13. Fall der beliebten Eberhofer-Krimireihe hat Franz Eberhofer wieder alle Hände voll zu tun. Richter Moratschek ist überzeugt, dass der Tod seiner Patentochter Letitia kein Unfall war. Die Spuren führen nach Südtirol, wo Eberhofer in den Dolomiten ermittelt, während sein Kollege Rudi undercover auf einem Campingplatz recherchiert. Schnell wird klar, dass hinter dem vermeintlichen Unglück mehr steckt, als zunächst vermutet.

Ian McEwan – Was wir wissen können

Erscheinungsdatum: 24. September 2025 | Diogenes | 480 Seiten

Im Jahr 2119 ist die Erde von Wasser überzogen, Europa besteht nur noch aus Inseln, und Wohlstand wie Freiheit gehören der Vergangenheit an. In dieser veränderten Welt begibt sich der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe auf die Suche nach einem verschollenen Gedicht, das der Dichter Francis Blundy 2014 seiner Frau Vivien gewidmet und nur ein einziges Mal vorgetragen hat. Auf seiner Spurensuche entdeckt Metcalfe nicht nur eine verborgene Liebesgeschichte, sondern stößt auch auf ein Verbrechen.

Lászlo Krasznahorkai – Satanstango

Erscheinungsdatum: 1. Dezember 2010 | FISCHER Taschenbuch | 320 Seiten

Ein fast verlassenes Dorf, geprägt von Armut, Hoffnungslosigkeit und Misstrauen: Nur wenige Menschen sind geblieben, ihre Gemeinschaft ist von Hass und Resignation zerrüttet. Als Irimias, ein ehemaliger Bewohner, zurückkehrt und Geld sowie eine bessere Zukunft verspricht, klammern sich die Dorfbewohner an seine Worte – ohne zu wissen, dass er als Polizeispitzel arbeitet und sie mit Gefängnisdrohungen unter Druck setzt.

Mit „Satanstango“ zeichnet László Krasznahorkai ein düsteres Bild menschlicher Abgründe in einem gescheiterten Staat. Der 1985 erschienene Debütroman gilt heute als Klassiker der modernen Literatur. 2025 wurde Krasznahorkai mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet – für ein Werk, das „inmitten apokalyptischen Terrors die Macht der Kunst bekräftigt“ und durch sprachliche Intensität, lyrische Kraft und musikalisch anmutenden Stil besticht.

Ob als Geschenk, für gemütliche Lesestunden auf dem Sofa oder einfach zum Abschalten zwischendurch – die aktuellen Favoriten zeigen, wie vielfältig und lebendig die Buchwelt gerade ist. Sie greifen Themen auf, die bewegen, erzählen Geschichten, die lange nachhallen, und bieten Unterhaltung auf höchstem Niveau. Wer nach neuer Lektüre sucht, findet hier Inspiration – und vielleicht schon das nächste Lieblingsbuch.