Geht ein Trend zu Monopoly und Co?

Bücherei in Leinfelden

Die Bücherei-Leiterin von Leinfelden-Echterdingen glaubt, einen Brettspiel-Trend wahrgenommen zu haben. Die Infrastruktur für Spielenachmittage ohne Konsumierungszwang steht in Leinfelden jedenfalls bereit.

Michael Werner 26.07.2024 - 14:28 Uhr

Wo erfährt Aristoteles‘ Weisheit, wonach das Ganze mehr als die Summe seiner Teile sei, mehr Bestätigung als bei einer harmonischen Gemeinschaft, einer leckeren Pizza – oder bei einem Puzzle? Halb fertig liegt eine 1000-Teile-Ausfertigung vor einem der Fenster der Stadtbücherei Leinfelden. Auch wenn sich an diesem Nachmittag niemand an der Fertigstellung versucht: Es seien in der Bücherei schon einige 1000-Teile-Puzzles vollendet und danach verschenkt worden, versichert der Mitarbeiter, der bereit ist, für ein Foto zu posieren.