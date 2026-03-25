Das Theater am Fenster aus Stuttgart gastiert am Donnerstag, 26. März, im Oberen Schloss in Neuhausen mit einem Programm zu Lou Andreas-Salomé.

Eine dramatische Lesung gibt es am Donnerstag, 26. März, ab 19.30 Uhr in der Öffentlichen Katholischen Bücherei in Neuhausen. Das Theater am Fenster aus Stuttgart macht das Publikum mit der Denkerin Lou Andreas-Salomé vertraut. Isabel Nedin gestaltet den Abend mit Texten, Schauspiel und Gesang, musikalisch begleitet von Helga Freude.

 

Der Bibliothekar Andreas Leister möchte das Lesepublikum mit anderen künstlerischen Formaten vertraut machen. Literatur und Musik haben im Veranstaltungsprogramm der Bibliothek im Oberen Schloss hohen Stellenwert. Das Programm trägt den Titel „Lösch mir die Augen aus: ich kann dich seh’n!“

Die dramatische Lesung ist eine Hommage an die Persönlichkeit Lou Andreas-Salomé. Sie inspirierte Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche und andere zu Höchstleistungen, forderte sie heraus und ging dabei stets ihren eigenen Weg. „Sie war eine Frau, die ihre Persönlichkeit nie verleugnete und unbeirrbar für ihre Freiheit einstand“, fasst Leister die Biografie der 1861 geborenen Schriftstellerin zusammen.

Das Obere Schloss in Neuhausen ist ein historisches Kleinod. Foto: Ines Rudel

„Als Denkerin bestimmte sie selbst, wie nah ihr jemand kommen durfte.“ Aus ihren Begegnungen habe sie ihre eigenen Texte und ihre eigene Wahrheit geformt. Sie veröffentlichte eigene Werke und wurde zu einer außergewöhnlichen Figur ihrer Zeit. Die Aufführung nähert sich nach Leisters Worten der Frage: Wer war diese Frau? Mit Texten, Schauspiel und Musik.

Im Herbst plant die Öffentliche Katholische Bücherei in Neuhausen einen weiteren literarisch-musikalischen Abend mit dem Ensemble Divertimento mit der Literaturwissenschaftlerin Waltraud Falardeau, der Flötistin Sabine Burkhardt und Andreas Baumann am Klavier. Immer mittwochs um 16.15 Uhr kommt der Lesefuchs ins Dachgeschoss der Bücherei – da ist Vorlesezeit für die Kleinen.