Sonne draußen, Gefühle drinnen: Unsere Buchtipps erzählen von Freundschaft, Wut, Liebe, der Suche nach sich selbst und den Fragen, die uns nachts wach halten.
13.03.2026 - 15:48 Uhr
Sonne auf den Stäffele, Kaffee auf dem Marienplatz und endlich wieder ein bisschen Zeit im Park – Frühling in Stuttgart fühlt sich jedes Jahr wie ein kleiner Neustart an. Genau der richtige Moment, um ein gutes Buch einzupacken und sich irgendwo zwischen Karlshöhe, Schlossgarten und Straßencafé festzulesen. Für unsere Liste haben wir Geschichten gesammelt, die perfekt zu dieser Jahreszeit passen: mal poetisch, mal wütend, mal zum Wegsuchten. Und keine Sorge: Die richtig dicken Schinken haben wir weggelassen. Schließlich wartet draußen der Frühling.