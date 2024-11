Die Akademie für Sprache und Dichtung hat ihre Auszeichnungen vergeben. Der Südtiroler Extremdichter Oswald Egger bedankt sich für den Georg-Büchner-Preis mit einem heißen Reifen durch Woyzecks Welt.

Stefan Kister 03.11.2024 - 10:19 Uhr

In diesem Jahr feiert die Akademie für Sprache und Dichtung nicht nur die im Namen exponierter Repräsentanten der deutschsprachigen Geistesgeschichte – Sigmund Freud, Johann Heinrich Merck und allen voran Georg Büchner – ausgezeichneten Preisträger, sondern auch sich selbst. Denn wie so manche auf den Trümmern der Barbarei errichtete Zivilisierungsinstanz begeht auch die Darmstädter Einrichtung in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Und welchen Raum zwischen antiquarischer Beschlagenheit und problembewusster Gegenwärtigkeit dabei umschlossen wird, deutet zu Beginn des Festakts am Samstagnachmittag im Darmstädter Staatstheater der Schriftsteller Ingo Schulze an, der zum Jubiläum an dieser Stelle zugleich seinen Einstand als Akademie-Präsident gibt.