Ein Mann genießt ein Zwei-Gang-Menü und macht sich ohne zu zahlen aus dem Staub. Ein Mitarbeiter verfolgt und übergibt ihn der Polizei – die sucht ihn bereits wegen anderer Straftaten.
13.04.2026 - 12:46 Uhr
Weil er in einem Restaurant die Zeche geprellt haben soll, ist die Polizei in Bühl (Kreis Rastatt) auf einen Mann aufmerksam geworden, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden. Gegen den 53-Jährigen lag unter anderem ein Haftbefehl wegen Betrugs vor, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vorläufig festgenommen.