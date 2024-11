Lange mussten Fans warten, jetzt gehen Linkin Park mit neuer Musik auf Welttour. Im kommenden Jahr will die Rockband auch vier deutsche Städte besuchen.

dpa 14.11.2024 - 16:36 Uhr

Berlin - Die US-Band Linkin Park kommt 2025 für vier Konzerte nach Deutschland. Im Juni und Juli seien Shows in Hannover (16.06.), Berlin (18.06.), Düsseldorf (01.07.) und Frankfurt am Main (08.07.) geplant, kündigte das Sextett auf Instagram an. Die Band, die mit Hits wie "Numb" und "In the End" weltweit erfolgreich war, will ihr Bühnen-Comeback nach mehrjähriger Pause mit einer großen Welttour feiern. Die Konzertreise soll im Januar in Mexiko beginnen und im November in Brasilien enden.