Das „Bündnis C – Christen für Deutschland“ hat seine Hochburg in Baden-Württemberg und tritt auch am 8. März bei der Landtagswahl an. Was es mit der Partei auf sich hat.
10.02.2026 - 16:25 Uhr
Die 2500 für die Landtagswahl in Baden-Württemberg erforderlichen Unterschriften brachte das „Bündnis C“ mit seinen treuen Mitgliedern und Aktivisten recht problemlos zusammen, und so wurde die Partei zur Landtagswahl am 8. März zugelassen. Die ehemalige Partei Bibeltreuer Christen (PBC) war 2015 in der Vereinigung mit neuem Namen aufgegangen.